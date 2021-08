Jak kupić odpowiednią kamerę internetową? Na co zwracać uwagę?

Wiele korporacji i firm decyduje się na powrót do biura, jednak w dalszym ciągu duży procent przedsiębiorstw w dalszym ciągu stawia na pracę home office. Wygodna praca z miejsca zamieszkania niesie za sobą wiele pozytywów. Aby jak najlepiej wywiązywać się ze swoich obowiązków, potrzebujemy wysokiej jakości urządzeń. Podstawową w tych czasach wydaje się kamera internetowa. Jak ją wybrać i na co zwracać uwagę przy zakupie?

Kamera internetowa nie jest jedynie urządzeniem dla komputerów PC

Kamera internetowa to urządzenie, które wyposażone jest z reguły w uniwersalne złącze USB, a to sprawia, że można ją podłączyć do wielu urządzeń, nie tylko do komputera PC. Kamerę do wideorozmów możemy z powodzeniem podłączyć do laptopów i notebooków. Pomimo tego, że w tego typu urządzeniach znajdują się wbudowane kamery internetowe, to ich jakość obrazu oraz dźwięku często mocno odbiega od urządzeń zewnętrznych. Zwłaszcza jeśli mówimy o urządzeniach biznesowych oferujących topową specyfikację.

Wysoka jakość obrazu i dźwięku sprawia, że komunikacja z klientem i współpracownikami jest znacznie lepsza i przyjemniejsza. Zakup kamery internetowej do rozmów może okazać się świetną inwestycją, zwłaszcza jeśli planujemy pozostać dłużej w trybie pracy home office. Jednym z najlepszych urządzeń dostępnych na rynku są zdecydowanie kamery Alio. Modele FHD90 lub FHD120 oferują wykonanie na najwyższym poziomie, świetną specyfikację i przede wszystkim gwarantują wysoką jakość rozmów.

Na co zwracać uwagę przy zakupie kamery?

Głównym aspektem podczas wyboru kamery internetowej są z pewnością jej parametry. Najważniejsza jest zdecydowanie jakość obrazu, z jaką rejestrowane są materiały. Absolutną podstawą jest zakup kamery, która oferuje jakość Full HD 1080p. Na rynku znajdą się także urządzenia oferujące jakość 4K. Takim modelem jest kamera Alio 4K120. Oprócz wysokiej rozdzielczości obrazu warto również zwrócić uwagę na częstotliwość odświeżania obrazu. Obecnie większość kamer dysponuje częstotliwością 30 klatek na sekundę. Jeśli jednak rozglądamy się za urządzeniami, które zagwarantują dynamiczny obraz, musimy zwrócić się ku urządzeniom oferującym 60 FPS.

Dźwięk jest równie ważny co obraz, dlatego też warto postawić na urządzenie, które posiada wysokiej klasy mikrofony. Dobrej jakości kamera internetowa powinna być wyposażona w matrycę mikrofonów gwarantującą jak najlepszą jakość rozmów. Mikrofony w urządzeniach wysokiej klasy oferują wielokierunkowe zbieranie dźwięków z dużych odległości. W domu świetnie sprawdzi się kamera internetowa z mikrofonami o zasięgu 3 metrów, w biurze dobrze postawić na model o dalszym zasięgu.

Alio FHD90

Alio FHD120 Kamery Alio oferują wysoką jakość wykonania i obrazu oraz szeroki kąt widzenia.

Kolejnym aspektem jest szerokość kąta widzenia kamery. Im większy jest kąt rejestracji obrazu, tym większy obszar wyświetla się na ekranie osoby siedzącej „po drugiej stronie” wideorozmowy. Kamery, które oferują węższe pole widzenia, będą dobrym wyborem w przypadku, kiedy w rozmowach będzie uczestniczyła jedna osoba. W przypadku kamery Alio FHD90 szerokość kąta widzenia wynosi 90 stopni. Jeśli jednak kupujemy kamerę do biura, a w wideokonferencjach z reguły bierze udział większa ilość osób, najlepszym wyborem będzie model taki jak Alio FHD120, który jak sama nazwa sugeruje, dysponuje obiektywem o kącie widzenia na poziomie 120 stopni.

Kompatybilność jest bardzo ważna

Jeśli już wybraliśmy odpowiednią kamerę, która spełnia wszystkie nasze wymagania, musimy upewnić się, że jest ona kompatybilna nie tylko z naszym urządzeniem, ale również z aplikacjami, z których korzystamy. Kamera internetowa z reguły jest urządzeniem typu „plug&play”, co oznacza, że wystarczy ją tylko podpiąć do komputera i bez zbędnych instalacji oprogramowania można z niej korzystać. Kamery marki Alio są w pełni kompatybilne z najpopularniejszymi aplikacjami do rozmów wideo dostępnymi na rynku. Bez problemu działają one zgodnie z Microsoft Teams, Skype, Zoom, Discord i wieloma innymi.

Oczywiście ważny jest także sposób montowania urządzenia na ekranie laptopa czy monitorze. W przypadku kamer Alio producent wykorzystał uchwyt składany w wielu płaszczyznach, dzięki czemu kamera internetowa może zostać zamontowana na monitorze, telewizorze, biurku. Dodatkowo uchwyt posiada specjalny gwint, który umożliwia montaż kamery na statywie. W tym wszystkim ważna jest także długość przewodu USB. Im dłuższym, tym większy zakres ruchów podczas montażu urządzenia.

Kamera internetowa wysokiej jakości to podstawa w komunikacji

Zakup odpowiedniej kamery internetowej jest niezwykle ważnym elementem w komunikacji z klientami oraz współpracownikami. Wysoka jakość obrazu i czysty dźwięk podkreślają nasze profesjonalne podejście do obowiązków, a to tylko plus w kontaktach biznesowych. O wszystkich urządzeniach wspomnianych w poradniku przeczytacie pod tym linkiem.