Firma analityczna Ampere Analysis przeprowadziła badania rynku konsol, które zdradziły, ile wydaliśmy na same urządzenia, akcesoria i gry. Jak, pomimo słabej dostępności konsol PlayStation 5, poradziło sobie Sony? Co z Microsoftem i Nintendo?

Co z dostępnością PlayStation 5 i Xbox Series X? Jak to wpłynęło na rynek?

Rynek konsol od premiery nowych generacji PlayStation i Xboxa jest mocno chwiejny. Głównym powodem jest kryzys na rynku półprzewodników i innych komponentów, dlatego też obie firmy nie mogą wyrabiać zakładanej normy. Sytuacja ma rzekomo poprawić się pod koniec tego roku, jednak giganci muszą racjonować swoje siły.

Microsoft zdecydował się skupić wszystkie swoje siły na produkcji Xbox Series X. Sony poszło zupełnie inną drogą i brak konsol PlayStation 5 chce nadrobić produkcją PS4 Pro. Chce w ten sposób zrekompensować słabą dostępność nowej generacji konsol. Firma analityczna Ampere Analysis postanowiła przeanalizować rynek konsol i jak prezentował się on w 2021 roku. Japoński gigant miał spore powody do zadowolenia.

Ile wydaliśmy na rynku konsol w tym roku?

Sony dominuje branżę konsol do grania

Według danych przekazanych przez Ampere Analysis w poprzednim roku na rynku konsol zostawiliśmy rekordowe 60 miliardów dolarów US. Dane pokazują, że na rynku zdecydowanie większą popularnością cieszą się gry cyfrowe. Jest to ponad 70 proc. całego udziału na rynku, podczas kiedy wyniki gier pudełkowych spadły poniżej 30 proc. Z kolei zanotowały mocny wzrost. Jak podaje analiza, zainteresowanie usługami typu Xbox Live Gold, Game Pass, Game Pass Ultimate, PlayStation Plus, PS Now i Nintendo Switch Online sprawiło, że stanowią one 19 proc. wszystkich wydatków na zawartość gier. Sama zawartość gier, czyli DLC, dodatkowe przedmioty i przepustki, utrzymały się na podobnym poziomie, co rok temu. Mowa tutaj o 80 proc. dochodów.

Jak wygląda udział na rynku poszczególnych producentów? Według analizy przeprowadzonej przez Ampere Analysis na rynku w dalszym ciągu dominuje Sony. Dane pokazują, że producent PlayStation 5 generuje 46 proc. wszystkich dochodów na rynku. Na drugim miejscu znalazło się Nintendo z wynikiem 29 proc., co w porównaniu do zeszłego roku jest spadkiem o 2 proc. Microsoft zajmuje trzecie miejsce z wynikiem 25 proc. (przed rokiem było to 26 proc.). Ampere przewiduje, że wydatki graczy w tym roku wyniosą ponad 61 mld dolarów amerykańskich.

