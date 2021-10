Jak ważny jest mecz z Albanią? Polska musi go wygrać

Reprezentacja Polski jest na ostatniej prostej eliminacji do Mistrzostw Świata, które odbędą się w Katarze w przyszłym roku. Po siedmiu kolejkach Polska ma na swoim koncie 14 punktów i zajmuje trzecie miejsce. O oczko więcej mają Albańczycy, którzy będą dzisiejszymi przeciwnikami Polaków. Spotkanie w stolicy Albanii podopieczni Paulo Sousy muszą wygrać, jeśli chcą mieć jakiekolwiek szanse na grę w finałach MŚ 2022.

Sytuacja w grupie I jest jasna. Połowicznie.

Z jednej strony sytuacja w grupie Polaków jest jasna. Pojedynek w grupie I wygrają Anglicy, którzy na trzy kolejki przed końcem mają czteropunktową przewagę nad drugą Albanią. Lwy Albionu ostatnie trzy spotkania rozegrają z Węgrami, Albanią i San Marino. 9 punktów w trzech meczach, to jedyny scenariusz w głowach Anglików i tak zapewne się stanie. Z drugiej jednak strony grupa I ma jeszcze kilka niewiadomych.

Przeczytaj także: Polska – Albania. Gdzie oglądnąć najważniejszy mecz eliminacji?

O miejsce w barażach nie biją się Węgrzy, którzy pomimo tego, że z Mistrzostw Europy wrócili po trzech spotkaniach (tak jak my), to pokazali się na nich z bardzo dobrej strony. Zewsząd pojawiały się głosy, że Polska powinna brać przykład z węgierskich piłkarzy. W eliminacjach wszystko okazało się jednak inne i Węgrzy są cztery punkty za nami i praktycznie nie liczą się w walce o baraże. O drugie miejsce będą bić się więc Polacy i dość niespodziewanie Albańczycy.

Polska nie może przegrać dzisiejszego meczu

Po siedmiu kolejkach Albańczycy na swoim koncie posiadają 15 punktów. Podopieczni Edoardo Rei wygrali m.in. swoje dwa mecze przeciwko Węgrom, co był dużym zaskoczeniem. Polska ma tych punktów 14, jednak ma już za sobą dwa spotkania z Anglią. Albańczycy z reprezentacją Anglii zmierzą się w 9. kolejce. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że zarówno Albania, jak i Polska ma przed sobą jeszcze spotkanie z Andorą, a jest to rywal z poziomu San Marino.

Porażka Polski w meczu z Albanią oznacza więc, że szanse na awans do Mistrzostw Świata są praktycznie zerowe. Albania będzie miała wtedy cztery punkty przewagi nad Polską i nawet porażka z Anglią i nasze zwycięstwo nad Węgrami w następnej kolejce nie pozwoli nam odrobić strat. Jedynym scenariuszem, który dałby jakiekolwiek szanse na awans w przypadku dzisiejszej porażki, to ten, w którym Andora pokonuje Albanię. A to się na 99,9% nie stanie.

Remis w dzisiejszym spotkaniu nie oznacza tego, co porażka. Jeśli Polska zremisuje z Albanią, to koniecznie będzie wygranie meczów z Węgrami i Andorą. Trzeba będzie również liczyć na to, że Albania nie zaskoczy Anglików. Zwycięstwo Polaków we wtorek da im dwa punkty przewagi nad Albanią i los będzie w ich rękach. Miejmy nadzieję, że tak się stanie!

Początek spotkania o 20:45 na TVP 1, TVP Sport, aplikacji mobilnej i sport.tvp.pl!