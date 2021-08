Jak zdjąć miarę na garnitur męski?

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Męski garnitur to element garderoby, który powinien znaleźć się w wyposażeniu każdej męskiej szafy. Klasyczny strój pasuje do wielu formalnych okazji, gwarantuje elegancki i oficjalny wygląd. Sprawdź, jak zdjąć z siebie miarę na garnitur męski.

Garnitur na lata – podstawa męskiej garderoby

Kupując garnitur warto zadbać o to, by był to zakup na lata. Choć co sezon zmieniają się mody i trendy, raz modne są kratki, innym razem paski, to warto w swojej szafie mieć choć jeden garnitur, który będzie klasyką gatunku. Ciemny granat lub czerń to odcienie, które powinny nas zainteresować, jeśli chcemy zakupić garnitur na lata. Garnitur przydaje się nam bardzo często. Egzaminy, rozmowy o pracę, wesela czy inne uroczystości rodzinne, a dla niektórych dresscode w miejscu pracy wymaga założenia garnituru. Wybór tego elementu garderoby nie dla każdego portfela będzie nieodczuwalny. Dlatego tym bardziej przed zakupem warto zgłębić temat i nie wyrzucić pieniędzy w błoto. By być zadowolonym z tego zakupu przez lata warto przede wszystkim znać swoje wymiary, zwłaszcza, jeśli garnitur kupujemy online.

Dobór tkaniny

Garnitury męskie powinny być wykonane z naturalnych tkanin. O ile decydując się na zakup kolejnego garnituru możemy wybierać spośród lnianych, dzianinowych czy stworzonych z mieszanek, tak w przypadku pierwszego garnituru bądź takiego, który ma posłużyć w wielu sytuacjach przez lata sprawdzi się wyłącznie stuprocentowa wełna.

Krój – zbuduje proporcje i uwidoczni sylwetkę

Krój garnituru powinien schlebiać sylwetce. Dostatecznie dopasowane do wzrostu i figury spodnie – posiadające jedno zagięcie materiału nad butem, posiadające odpowiednią szerokość nogawki, która sprawi, że poruszanie się i wykonywane zwykłych czynności jak siadanie będzie komfortowe – jest kluczowym elementem wyboru spodni. Jeśli chodzi o marynarkę – zasad jest nieco więcej. Warto zwrócić uwagę na linię ramion i wygląd marynarki na plecach. Brak nieestetycznych zagięć, wklęśnięć, fałd jest jak najbardziej pożądany. Zwróć uwagę, by zapięty guzik był na wysokości talii. Z kolei rękawy nie był zbyt długie i odsłaniały około 1-2 centymetrów mankietu od koszuli.

Jak zdjąć miarę na garnitur męski?

Chcąc dopasować garnitur warto znać swoje wymiary. Pomogą one nie tylko w znalezieniu odpowiedniego garnituru online. A to właśnie w sklepach internetowych częściej pojawiają się korzystne promocje i oferty rabatowe, ale także pomogą poznać swoje wymiary. Być może zdecydujesz się na szycie garnituru na miarę. Zastanawiasz się, jak zdjąć miarę na swój garnitur? To zaledwie kilka kroków, których wykonanie zajmie Ci kilkanaście minut.

Podstawowym wymiarem, jaki powinieneś poznać jest swój wzrost. W dorosłym życiu nieczęsto mamy sposobność, by go zmierzyć, a ten wymiar jest niezbędny do wszelkich dalszych wyborów. Stań przy ścianie bez butów, wyprostuj się i stabilnie trzymaj głowę. Poproś drugą osobę, by zaznaczyła ołówkiem miejsce styku głowy w najwyższym punkcie. Następnie zmierz miarką swój wzrost.

Kolejnym istotnym wymiarem jest obwód klatki piersiowej. Zmierz go zaraz pod pachami, pamiętaj, by zrobić to w naturalnej pozycji ciała, bez wciągania brzucha czy zbytniego wypuszczania go.

Obwód talii to kolejny ważny wymiar. Zmierz go na wysokości pępka. W miejscu noszenia paska od spodni zmierz obwód pasa, to kolejny wymiar, który będzie potrzebny podczas wyboru garnituru.

Co dalej?

Ostatnim istotnym wymiarem jest długość spodni. Zmierz długość całkowitą spodni – do pomiaru wykorzystać obecne dobre na Ciebie spodnie. Połóż je na płaskiej powierzchni (np. blacie) i zmierz długość całkowitą po szwie bocznym. Zmierz także długość spodni od kroku – w tym przypadku zmierz długość całkowitą po szwie bocznym (od wewnętrznej strony nogawki).

Powyższe wymiary to absolutne minimum, które powinieneś znać. Chcąc dopasować marynarkę najlepiej pod siebie, zmierz dodatkowo długość rękawa. Prawidłowo rękaw marynarki powinien być o 1-1,5 cm krótszy niż rękaw koszuli, a ten powinien sięgać do nasady kciuka. Dokonaj pomiaru trzymając rękę luźno wzdłuż całego ciała, poznasz wtedy docelową długość rękawa marynarki. Chcąc zmierzyć długość rękawa koszuli możesz zrobić to wykorzystując obecną w Twojej szafie dobrą koszulę. Zmierz długość od wszycia na samej górze aż po koniec mankietu.

