Jaką żywotność mają dyski do kopania kryptowalut Chia? Nie za dużą…

Osoby, które zastanawiają się nad wydobywaniem kryptowalut Chia będą musiały zastanowić się dwa razy, ponieważ żywotność nośników, które wykorzystuje się do wydobywania e-walut nie jest duża. Nic w tym dziwnego, skoro cały czas podawane są wysokim obciążeniom. Ile tak naprawdę wytrzymają?

Kopanie kryptowalut Chia niszczy dyski szybciej niż można było się tego spodziewać

Nowa kryptowalut Chia zyskuje na popularności. W przeciwieństwie do kryptowalut Ethereum nie wykorzystuje ona mocy obliczeniowej procesora graficznego, a przestrzeni na dysku. Do kopania kryptowalut wykorzystuje się więc szybkie dyski SSD, które oferują optymalną prędkość. Najlepiej korzystać z dysków do serwerów, które cechują się znacznie większą wytrzymałością niż konsumenckie nośniki. Niemniej jednak, nawet dyski serwerowe w pewnych przypadkach nie są w stanie sobie poradzić z tempem zapisywania i odczytywania danych dyktowanym przez kryptowaluty Chia.

W sieci pojawiają się głosy, które mówią, że dyski po kilkunastu dniach wykopywania Chia po prostu odmówiły posłuszeństwa. Modele te do niczego się nie nadają. Mowa tutaj oczywiście o dyskach, które nie są przystosowane do wydobywania e-waluty, jednak tych stworzonych specjalnie dla kryptowalut Chia nie ma jeszcze dużo.

Jaką więc żywotność prezentują dyski?

Każdy nośnik danych SSD posiada współczynnik TBW, czyli Terabytes to Written. Oznacza on ilość danych, jaką można zapisać na danym dysku. Średnio TBW w przypadku dysków konsumenckich o pojemności 1TB wynosi około 600 TBW. W przypadku dysków wykorzystywanych do kopania kryptowalut Chia jest to zdecydowanie za mało. Kryptowaluta całe TBW w przypadku dysku SSD o pojemności 512 GB wykorzystuje w ciągu 40 dni! Po tym czasie dysk nadaje się tylko do wyrzucenia. Ratunkiem może okazać się dysk od TeamGroup, którego TBW wynosi aż 12 000 TB! Model ten został specjalnie stworzony dla Chia.

Czy to wpłynie na zmniejszenie popularności kopania kryptowalut Chia? Raczej nie, ponieważ wartość e-waluty w dalszym ciagu rośnie. „Górnicy” raczej nie zrezygnują z kupowania kolejnych dysków SSD, co może oznaczać kryzys na rynku nośników pamięci.