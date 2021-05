Pierwszy dysk do kopania kryptowalut Chia już na rynku. Co potrafi?

Chia to kryptowaluty, które w ostatnim czasie mocno zyskały na popularności. Kopanie ich polega jednak na wykorzystaniu przestrzeni na nośniku. Na rynku pojawił się właśnie pierwszy dysk do kopania kryptowalut Chia. Co go wyróżnia od normalnych dysków?

Producenci dysków uczą się na błędach rynku kart graficznych

Kopanie kryptowalut Ethereum wywołało duże zamieszanie na rynku komponentów komputerowych. Do ich kopania wykorzystuje się karty graficzne, przez co ich dostępność jest mocno ograniczona, a ceny wzrastają o kilkadziesiąt procent. Kryptowaluty Chia, w przeciwieństwie do Ethereum, wykorzystują przestrzeń dyskową.

Przeczytaj także: Kryptowaluty Chia uderzą w dyski SSD? Szykuje się kolejny kryzys?

Producenci dysków mieli obawy, że kryzysy rynku kart graficznych dopadnie również ich, dlatego też szybko zapowiedzieli produkcję dysków, które służyć będą do wydobywania kryptowalut Chia. Pierwszym producentem, który zaprezentował właśnie taki nośnik jest T-Create, należący do TeamGroup. Pierwszy dysk do kopania kryptowalut Chia nosi nazwę T-Create Expert PCIe SSD.

Dysk do kopania kryptowalut Chia jest bardzo wytrzymały

Dysk do kopania kryptowalut Chia jest poddawany dużym przeciążeniom, dlatego też najważniejszym aspektem wyboru takiego nośnika wcale nie jest pojemność. Chodzi tutaj o wytrzymałość, a w przypadku T-Create Expert PCIe SSD wynosi ona 12 000 TBW. Co to oznacza? Tak wartość mówi nam, że w przeciągu całego okresu używania, na dysku użytkownik może zapisać aż 12 000 terabajtów danych. Normalne dyski oferują znacznie niższe wartości, nawet o 10 razy mniejsze!

T-Create Expert PCIe SSD to pierwszy dysk do kopania kryptowalut dostępny na rynku!

T-Create Expert PCIe SSD to model M.2 NVMe. Dysk do kopania kryptowalut Chia od T-Create zapisuje dane z szybkością 3000 MB/s i z odczytem na poziomie 3400 MB/s. Model ten został wyposażony w kontroler Sillicon Motion SM2262ENG oraz warstwę 3D TLC Micron.

7 Wynik

Model dostępny będzie w dwóch wariantach – 1 TB i 2 TB. Pierwszy z nich oferuje 12 000 TBW, drugi zaś 6 000 TBW. Oba dyski objęto 12-letnią gwarancją producenta! Cenowo prezentują się następująco:

T-Create Expert PCIe SSD 1TB – 400 USD (ok. 1500 zł),

T-Create Expert PCIe SSD 2 TB – 800 USD (ok. 3000 zł).

Patrząc na ceny dysków dostępnych na rynku, modele od T-Create są bardzo drogie. Jeśli jednak zdecydujemy się na zostanie „górnikiem”, bardzo szybko się one zwrócą.