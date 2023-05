Chcesz kupić dysk przenośny? Sprawdź na co zwracać uwagę!

Wiele osób archiwizuje swoje dane w chmurze. To wygodne rozwiązanie, aczkolwiek co w przypadku, gdy nie będziemy mieli dostępu do Internetu? Rozwiązaniem jest dysk przenośny. Który wybrać? Nie jest to pytanie tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Można sprawdzić na przykładzie firmy Hikvision, na co zwracać uwagę podczas zakupu takiego przenośnego nośnika danych.

Zacznijmy od tego, że obecnie sprzedawane są dwa rodzaje dysków przenośnych. Mowa o tych, które wykorzystują tradycyjne talerze – HDD oraz nowoczesnych, cyfrowych nośnikach – SSD. Zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Wybór tego “jedynego”, najlepszego dla nas rozwiązania nie jest oczywisty. W skrócie – wszystko zależy od naszych preferencji. Dyski przenośne HDD są technologicznie starsze, to fakt. Są też wolniejsze od rozwiązania typowo “cyfrowego”. To nie oznacza jednak, że nie mają zalet. Ich głównym atutem jest oczywiście cena. Za około 450 zł w przypadku HDD otrzymujemy aż 5 TB miejsca na nasze dane. Dysk przenośny SSD w tej samej cenie da nam “zaledwie” 1 TB. Jeśli więc mamy ograniczony budżet, dysk przenośny HDD będzie lepszym rozwiązaniem.

Dysk przenośny HDD. Na co zwracać uwagę podczas zakupów?

Dysk dyskowi nie jest równy – to oczywiste. Na rynku znajdziemy wiele modeli w różnych przedziałach cenowych, ale również oferujących inne parametry. Na co więc postawić? Przede wszystkim zastanówmy się, jaki mamy budżet na taki dysk. Kolejne pytanie dotyczy tego, jakie pliki będziemy archiwizować. Jeśli te, które nie wymagają bardzo szybkiego czasu dostępu, możemy nadal rozważać HDD. Na rynku dostępne są dwa rodzaje dysków – te 2,5-calowe, jak i większe odpowiedniki – 3,5-calowe. Te większe, które niestety tracą na mobilności, powinny być szybsze, chociaż i tak nie oczekujmy od nich wysokiej wydajności. Może się zdarzyć, że dysk zewnętrzny 3,5-calowy będzie wymagał dodatkowego zasilania. Modele 2,5-calowe łączą się z naszymi komputerami wykorzystując zazwyczaj port USB i to wszystko.

Jeśli chodzi o prędkości, jakie osiągają dyski przenośne HDD, wszystko zależy od tego, jaki model wybierzemy, aczkolwiek te “topowe” rozwiązania oferowane przez producentów “rozpędzają się” do 150 – 200 MB/s. Jeśli więc na takim nośniku będziemy przechowywali np. fotki czy dokumenty, prędkość tak naprawdę nie ma znaczenia. Przykładem dobrego stosunku ceny do wydajności może być Hikvision T30. Jest to model oferowany w dwóch wariantach: 1 TB i 2 TB.

Wymagasz krótkiego czasu dostępu? Rozwiązaniem będzie dysk przenośny SSD

Odpowiedniki typowo “cyfrowe” (dyski HDD mają we wnętrzu obudowy fizyczne talerze) są przede wszystkim dużo szybsze. Przykładowo prędkość, jaką możemy uzyskać może wynosić nawet 1 GB/s (dla porównania, topowe HDD oferuje 150 – 200 MB/s). Drugim atutem, który przemawia na korzyść SSD jest oczywiście trwałość. Rzecz jasna, to nie jest tak, że HDD są gorsze, ale przez fizyczne elementy we wnętrzu obudowy, które “pracują”, istnieje większe prawdopodobieństwo, że mogą ulec uszkodzeniu. Dyski SSD mają samą elektronikę, a to wpływa na ich żywotność.

Na przykładzie marki Hikivision mogę zasugerować, że dobrym stosunkiem ceny do jakości cechuje się na przykład model T200N czy T200S. Oczywiście, nie podaję konkretnych pojemności, gdyż producent oferuje różne warianty – wszystko zależy od naszych indywidualnych preferencji. Tak czy inaczej, jeśli planujemy archiwizować duże pliki, które mogą wymagać szybkiego odczytu, sugerowałbym wybranie droższego, ale właśnie szybszego rozwiązania, jakim będzie dysk zewnętrzny SSD. Przykładowo model T100l wyceniony jest na około 250 zł. W tej cenie otrzymujemy nośnik o pojemności 1 TB, który oferuje prędkość odczytu na poziomie 450 MB/s.

Jaki dysk przenośny wybrać? Odpowiedź nie jest jednoznaczna

Z jednej strony trudno doradzić konkretne rozwiązanie, jakie ma wybrać dana osoba. Z drugiej jednak, jeśli odpowiemy sobie na kilka pytań, powinniśmy już wiedzieć w którą “iść stronę”. Zacznijmy od tego, jakim budżetem dysponujemy. Jeśli jest większy, bez zastanowienia wybrałbym dysk przenośny SSD. Jest o wiele szybszy i bardziej trwały. W przypadku mniejszych budżetów celowałbym w HDD, który może i nie grzeszy prędkością, ale za to za stosunkowo niewielkie pieniądze dostaniemy sporą pojemność. No właśnie, tu również należy się na chwilę zatrzymać.

Nawet jeśli dysponujemy dużą kwotą, którą chcemy przeznaczyć na dysk, nie powinnismy od razu iść do sklepu po nośnik SSD. Dlaczego? Wszystko zależy od tego, jak dużo plików będziemy chcieli przechowywać i, co ważne, co to będą za pliki. Zdjęcia, dokumenty, a więc małe pojemności – można wybrać HDD, który będzie oferował o wiele więcej pojemności. Ale właśnie, jeśli jednak taki dysk 1 TB czy 2 TB byłby dla nas wystarczającym rozwiązaniem, a dodatkowo mamy zebraną kwotę, za którą moglibyśmy kupić SSD, znów “szedłbym” w kierunku cyfrowego nośnika. Na szybkość odczytu i zapisu raczej bym nie patrzył. W tym przypadku bardziej chodzi o trwałość takiego urządzenia, a zdecydowanie SSD powinien być lepszy.

Tak czy inaczej – nie ważne, czy wybierzecie HDD czy SSD, jedno jest pewne. Jeśli będą na takim dysku archiwizowane wasze ważne dane, sugerowałbym aby w przyszłości zrobić kopię kopii. Tak dla własnego bezpieczeństwa. Jeśli jeden z nośników przestanie działać, zawsze będziecie mieli takie same pliki na drugim dysku. Alternatywą jest również chmura, jednak tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że jeśli nie będziemy mieli dostępu do Internetu, nie “dostaniemy się” również do naszych plików.

