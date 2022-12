Jakie buty powinny znaleźć się w męskiej garderobie? Budujesz swoją szafę kapsułową i zastanawiasz się, w jakie obuwie zainwestować? Sprawdź nasze propozycje już teraz.

Masz wrażenie, że Twoja szafa pęka w szwach, ale wciąż nie masz w co się ubrać? Zacznij budować swoją szafę kapsułową, pozbywając się ciuchów, w których już nie chodzisz lub które do niczego Ci nie pasują. Dlaczego? Szafa kapsułowa składa się z kilkunastu podstawowych elementów i dodatków, które można ze sobą zestawić w przeróżnych konfiguracjach bez zastanawiania się, czy faktycznie dane produkty do siebie pasują. Na szafę kapsułową składa się nie tylko odzież i dodatki, ale – oczywiście – buty. Jakie buty powinny znaleźć się w męskiej garderobie? Podpowiadamy w poniższym artykule. Już teraz zapoznaj się z jego treścią.

Jakie buty sportowe powinny znaleźć się w męskiej garderobie?

W każdej męskiej garderobie powinny znaleźć się oczywiście sportowe buty. Warto postawić na modne sneakersy męskie w stonowanych kolorach, które będą pasować niemal do każdej stylizacji – zarówno casualowej, jak i takiej, która ma być nieco elegancka, ale jednocześnie luźna.

Z butów sportowych polecamy także trampki – zarówno klasyczne czarne, jak i białe. Warto postawić także na bardziej kolorowe obuwie sportowe męskie, którym można w prosty sposób przełamać niemalże każdą stonowaną stylizację. Wspomniane białe trampki natomiast świetnie wyglądają nie tylko z elementami casualowymi, ale nawet w pół eleganckim garniturem. Dziś wszystko jest dozwolone i zależy tylko i wyłącznie od tego, jak my sami czujemy się w danym ubiorze.

Jakie buty powinny znaleźć się w męskiej garderobie?

Jakie eleganckie buty męskie warto kupić?

Oczywiście każda męska garderoba powinna obejmować także buty eleganckie. I to bez względu na to, jak często chodzisz w eleganckich butach, koniecznie zainwestuj w kilka klasycznych par. Jakie buty eleganckie kupić? Po pierwsze warto kupić standardowe Oksfordy. To buty, które najczęściej ubiera się na formalne okoliczności, do których zalicza się między innymi przyjęcia weselne, oficjalne spotkania, bale czy branżową kolację. Chociaż czarne uważa się za najbardziej klasyczne, Oksfordy same w sobie są tak eleganckie, że obuwie w każdym kolorze zada szyku Twojej całej stylizacji.

Mniej eleganckie, ale wciąż nadające się na formalne spotkania buty to derby. Je poleca się nosić, wybierając się – na przykład – na służbowy lunch, biznesową kolację czy formalną uroczystość rodzinną. Oczywiście tu także najlepszą i najbardziej klasyczną opcją będą męskie buty w kolorze czarnym. Brązowe natomiast będą doskonałym rozwiązaniem do stylizacji półformalnej oraz na spotkania, które odbywają się w trakcie dnia.

Warto postawić także na borgsy. To obuwie wyróżniające się sposobem zdobienia, a mianowicie ozdobnym dziurkowaniem. Takie buty doskonale sprawdzą się w połączeniu z dobrej jakości jeansami, marynarkami, chinosami czy półformalnymi garniturami.

Jakie buty powinny znaleźć się w męskiej garderobie?

W każdej męskiej szafie powinny znaleźć się również mokasyny lub loafersy. To bardzo stylowe i przede wszystkim wygodne obuwie pozbawione sznurowadeł, które świetnie wyglądają w połączeniu z codziennymi stylizacjami i nie aż tak bardzo formalnymi garniturami. Jeśli chodzi o mokasyny, sporą popularnością cieszą się buty w odcieniach brązu. Mężczyźni nierzadko wybierają także obuwie wykonane z zamszu – my w tym przypadku polecamy postawić na rozwiązania skórzane, aby nieco wyróżniać się na tle innych osób, noszących zamszowe obuwie.

Jeśli natomiast chodzi o chłodniejsze dni, w takiej sytuacji doskonale sprawdzą się sztyblety. To obuwie z podwyższoną cholewką, które zasłaniają kostkę i pozbawione są sznurowadeł. Ponadto wyróżniają się gumową wstawką. Sztyblety są nie tylko praktyczne, ale i świetnie się prezentują. Postaw przede wszystkim na czarne sztyblety wykonane ze skóry. Jeśli natomiast interesują Cię modele zamszowe, decyduj się na jaśniejsze kolory.

I pamiętaj, że zamsz nie sprawdzi się w deszczowy dzień – z tego powodu warto mieć w szafie przynajmniej dwie pary różnorodnych butów tego rodzaju. Męskie sneakersy to praktyczne obuwie, które sprawdzi się nie tylko jako buty sportowe męskie, ale też można je zakładać do pracy. Nic więc dziwnego, że białe sneakersy Adidas, New Balance i innych marek cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem. Podobnie jest, jeżeli chodzi o czarne sneakersy męskie.

Sprawdź inne nasze artykuły z kategorii moda męska.