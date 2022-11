Jakub Kiwior to zdecydowanie jeden z największych wygranych ostatnich miesięcy, jeśli chodzi o polskich piłkarzy. Obrońca Spezii świetnie spisuje się w klubie, co przykuło uwagę wielkich klubów. Mistrzostwa Świata mogą tylko podwyższyć cenę 22-latka!

Świetny sezon 22-letniego obrońcy

Wczorajszy mecz Polska – Meksyk nie opiewał w wielkie emocje czy piękny futbol. O ile nasi piłkarze ofensywni nie pokazali zbyt wiele, to nasz blok obronny zaliczył bardzo dobry występ. Jednym z filarów reprezentacji w tym spotkaniu był Jakub Kiwior, który po nerwowym początku rozegrał bardzo dobre zawody.

Jakub Kiwior na progu sławy. Polak na celowniku wielkich klubów! Fot. Spezia Calcio

To jednak nie przypadek, ponieważ w ostatnich miesiącach 22-letni zawodnik Spezii Calcio notuje bardzo dobre oceny w Serie A. Polak gra na tyle dobrze, że pojawiło się zainteresowanie jego osobą. Jakub Kiwior zwraca bowiem na siebie uwagę wielkich europejskich klubów. Czy wkrótce będzie bohaterem głośnego transferu?

Jakub Kiwior trafi do wielkiego klubu? Jest zainteresowanie!

Jakub Kiwior może zyskać bardzo wiele, jeśli wypadnie pozytywnie na odbywających się właśnie mistrzostwach świata. Jak podaje Matteo Moretto z Relevo, Spezia Calcio powoli ustala cenę za swojego obrońcę i wiele zależy właśnie od tego, jak spisze się on na mundialu. Jeśli turniej nie wyszedłby naszemu obrońcy, to mówimy o kwocie 15 milionów. W przypadku, gdyby był on wyróżniającym się zawodnikiem, to cena ta mogłaby pójść w górę o 10 milionów!

Jakie klub interesują się 22-letnim środkowym obrońcą reprezentacji Polski i Spezii Calcio? Jak podaje portal meczyki.pl, zainteresowanym usługami piłkarza z Tychów jest mistrz Włoch, AC Milan oraz Atletico Madryt. Pojawiły się także plotki o tym, że na zawodnika patrzy również Juventus!

Źródło: Twitter/Meczyki.pl/ Zdjęcia: Spezia Calcio