Jeep JE-C28L to trekkingowy rower z akumulatorem

Jeep to marka motoryzacyjna, która produkuje auta o charakterze terenowym. Teraz jednak przyszła pora na poszerzenie swojego rynku działań. Dalej jednak zostajemy w dziedzinie powiązanej z motoryzacją, ponieważ Jeep JE-C28L to trekkingowy rower z baterią ukrytą pod bagażnikiem!

Sprzedaż rowerów mocno wzrosła w czasach pandemii

Według danych europejskiego stowarzyszenia producentów CONEBI zainteresowanie rowerami znacząco wzrosło podczas pandemii COVID-19. Tyczy się to zarówno tradycyjnych modeli, jak i elektrycznych rowerów. Dane mówią, że sprzedaż rowerów na terenie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii wzrosła aż o 40 procent! W tym czasie sprzedano ponad 22 milionów egzemplarzy. W przypadku samych e-rowerów możemy mówić o wzroście na poziomie 52 proc. i sprzedaży na ponad 10 mln euro. Tak duże zainteresowanie rowerami sprawiło, że na rynku pojawił się nowy model – Jeep JE-C28L CONEBI.

Jeep JE-C28L to propozycja producenta, który znany jest przede wszystkim z produkcji aut terenowych. Model JE-C28L również został zaprojektowany z myślą o niezbyt płaskich terenach, ponieważ jest to rower trekkingowy. Wyposażono go w solidną ramę o profilu miejsko-turystycznym, której średnica wynosi 44 cm. Rowerem można poruszać się więc zarówno po miejskich chodnikach, jak i po polnych drogach. Na wyposażeniu znajdziemy także 6-biegowe przerzutki Shimano, błotniki chroniące przed zabrudzeniem i hamulce typu V-Break.

Jeep JE-C28L wjeżdża na rynek

Najważniejszym jednak elementem całej konstrukcji roweru Jeep JE-C28L jest silnik elektryczny. Jednostka ta ma moc 250 W, a pojemność akumulatora wynosi 10Ah. Takie parametry pozwalają na zasięg 55 km i jazdy z maksymalną prędkością do 25 km/h. Naładowanie akumulatora zajmuje od 4 do 6 godzin. Cały osprzęt ukryty jest pod bagażnikiem, w którym możemy zmieścić najpotrzebniejsze rzeczy, kiedy wybierzemy się na wycieczkę. Jest to również idealne miejsce na schowanie zakupów.

O komfort podróżowania dba tutaj duże i miękkie siodełko, które dba o wygodę. Co więcej, rower Jeep JE-C28L został wyposażony w oświetlenie z przodu i z tyłu. Przy kierownicy umieszczono wyświetlacz LED, na którym pokazywana jest rozwijana przez nas prędkość. Rower oferowany jest w trzech kolorach – czarnym, białym i niebieski. Został wyceniony na 3999 PLN i dostępny jest pod tym linkiem.

Szczegółowa specyfikacja roweru: