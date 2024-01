Jose Mourinho wróci do byłego klubu? Media donoszą o sensacji

Jose Mourinho niespodziewanie został zwolniony z posady trenera AS Romy. Od tego momentu spekuluje się, gdzie trafi legendarny portugalski szkoleniowiec. Media donoszą, że The Special One interesują się aż dwa jego byłe kluby!

Niespodziewane zwolnienie Portugalczyka

16 stycznia piłkarski świat obiegła wiadomość o tym, że AS Roma oraz Jose Mourinho, za porozumieniem stron, zdecydowali się na zakończenie współpracy. Drużyna ze stolicy Włoch od jakiegoś czasu przeżywała kryzys, a obecnie zajmuje 9. miejsce w najwyższej klasie rozgrywek we Włoszech.

Dlatego też zdecydowano, że rozstanie obu stron będzie najlepszym rozwiązaniem, choć mówiło się, że nie nastąpiło ono w pokojowych warunkach. Niemniej jednak Mourinho nagle stał się najgorętszym nazwiskiem na rynku trenerskim i nie ma się co dziwić, że na jego usługi chętnych jest kilka znanych klubów, w tym dwaj poprzedni pracodawcy Portugalczyka.

Jose Mourinho wróci do byłego klubu? Sensacyjne informacje

O przyszłości Mourinho mówi się bardzo dużo, a wśród klubów zainteresowanych Portugalczykiem media wymieniają SSC Napoli, które po poprzednim mistrzowskim sezonie, jest jedynie oczko wyżej niż wspomniana wcześniej Roma. Pojawiają się także dwa byłe kluby Portugalczyka, które pytają o szkoleniowca – mowa tutaj oczywiście o Chelsea Londyn oraz FC Porto.

Jednak najnowsze sensacyjne doniesienia mówią, że Jose Mourinho dołączy do Al-Shabab, 11. drużyny saudyjskiej ligi ROSHN. Jak donosi SSC Sports, zainteresowany prowadził już negocjacje z klubem, którego barwy reprezentują m.in. Yannick Carrasco. Arabskie media sugerują, że The Special One wyraził zgodę na prowadzenie drużyny, co pokrywałoby się ze wcześniejszymi słowami szkoleniowca, kiedy sugerował, że prędzej czy później poprowadzi tam jakąś drużynę.

Źródło: SSC Sport/X (Twitter)