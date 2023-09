Elektryczna hulajnoga to świetny środek transportu. Dzięki niemu możesz sprawnie i bez wysiłku przejechać z punktu A do B. Właśnie się dowiedziałem, że jutro, 22.09 zostaną udostępnione hulajnogi Bolt za darmo. Sprawdźmy, jak skorzystać z darmowej hulajnogi!

Dlaczego Bold udostępnia swoje hulajnogi elektryczne za darmo? Chodzi o “dzień bez samochodu”, który przypada właśnie na piątek, 22.09. W związku z tym firma “przekazuje” aż 250 hulajnóg w ponad 60 różnych miastach w Polsce całkowicie za darmo. Jeśli masz możliwość wyboru alternatywnego środka transportu zamiast auta, powinieneś spróbować hulajnogi elektrycznej. Zanim jednak ją kupisz, sprawdź nasz artykuł. Oczywiście, możesz też skorzystać z hulajnóg na minuty. Trafiłeś na świetną okazję, o ile będziesz przebywał jutro w jednym z sześćdziesięciu miast, w których działa Bolt. Jak widać, lokalizacji jest dużo, masz więc dużą szansę.

Hulajnogi Bolt za darmo. Jak skorzystać?

To bardzo proste. Przede wszystkim, musisz faktycznie “trafić” na darmową hulajnogę. Bolt udostępnia darmowe hulajnogi proporcjonalnie do ogólnej liczby sprzętu. Ma to pomóc w tym, by każdy miał szanse wziąć udział w akcji. Jak więc skorzystać? Zeskanuj kod QR na hulajnodze. Dzięki temu pojawi się informacja, czy ten konkretny model jest objęty akcją promocyjną. Jeśli tak, przejazd rozpocznie się automatycznie, a przedsiębiorstwo nie pobierze opłaty.

Pamiętaj o bezpiecznej jeździe

Hulajnoga elektryczna to nie zabawka. Warto więc znać zasady odpowiedzialnej i bezpiecznej jazdy. Jeśli jest taka możliwość, załóż kask. Pamiętaj także o wygodnych butach z płaską podeszwą. Jeździj tylko w dozwolonych miejscach. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, zrezygnuj z jazdy. Nie rób tego pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Pamiętaj również o tym, by z hulajnogi elektrycznej Bolt korzystać samemu. Jest to sprzęt przeznaczony do użytku przez jedną osobę.

Warto również pamiętać o tym, by po zakończonej jeździe ustawić hulajnogę w miejscu, które jest do tego przeznaczone. Może to być na przykład zewnętrzna krawędź chodnika, najbardziej oddalona od jezdni. Krótko mówiąc, niech będzie to miejsce, które nie będzie wpływać na bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i innych uczestników ruchu. Nie ustawiaj hulajnogi elektrycznej na przejściu dla pieszych i w jego pobliżu. Nie muszę tego przypominać, bo to oczywiste, ale lepiej wspomnieć – postaw sprzęt na nóżce tak, by zachowało równowagę. Nie kładź hulajnogi na ziemi i w miejscu, które utrudni korzystanie z niej kolejnemu użytkownikowi. Dbaj o nią, jak o swoją własność.