Już niedługo bankomaty będą barwić banknoty. Wiesz po co?

Jeszcze w tym roku będziemy świadkami barwienia banknotów w bankomatach. W jakim celu zostanie wprowadzone takie rozwiązanie?

Do końca września 2023 roku banki muszą wdrożyć dodatkowe zabezpieczenie w bankomatach, które ma polegać na barwieniu banknotów podczas próby dostania się do wnętrza bankomatu przez przestępców. Takie rozwiązanie ma pomóc wyeliminować pieniądze pochodzące z przestępstwa. Nowe zabezpieczenia mają pojawić się w około 40% urządzeń.

Oczywiście nowe rozwiązanie niekoniecznie odpowiada samym bankom, które muszą teraz dostosować swoje bankomaty, a to też wcale nie jest takie tanie, bowiem mowa o nawet 30-40% wartości samego bankomatu czy wpłatomatu, a dodatkowo czas wyznaczony na przystosowanie bankomatów wcale nie jest długi, a wręcz przeciwnie. Banki, więc informują, że wyznaczony cel do zrealizowania jest praktycznie niemożliwy.

Koszt dostosowania maszyn do nowych wymogów może sięgać nawet 30-40% wartości bankomatu czy wpłatomatu. Biorąc pod uwagę koszty i czas, dostosowanie się sektora do przepisów wydaje się zadaniem niemal niemożliwym do zrealizowania – Tomasz Rokita, członek zarządu Diebold Nixdorf