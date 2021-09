Kappa – wyjątkowa odzież dla aktywnych

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Kappa to marka o włoskich korzeniach, która zdobyła serca miłośników aktywnego stylu życia. Firma zyskała rozgłos przez pomyłkę, która przyczyniła się do późniejszego sukcesu przedsiębiorstwa. Jak to się stało, że Kappa to dziś jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków firmowych w ofercie odzieży sportowej?

Kappa, czyli Omini

Firma Kappa powstała w 1916 roku, zatem jej historia sięga ponad stu lat! Jej oryginalna nazwa brzmi Maglificio Calzaturificio Torinese, a założycielem przedsiębiorstwa jest Abramo Vitale. Firma zajęła się produkcją funkcjonalnej odzieży o nowoczesnym designie. W ofercie znalazło się między innymi obuwie trekkingowe, sportowe i miejskie, dedykowane zarówno kobietom, jak i mężczyznom.

O różnorodnej ofercie firmy świadczy jej logo. Przedstawia ono obie płcie, siedzące do siebie plecami. Logo utworzono dopiero w 1969 roku, jednak dziś jest ono jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie.

Dla fanów aktywności fizycznej

W asortymencie marki Kappa można znaleźć między innymi odzież wierzchnią, bluzy, topy, t-shirty, dresy, czapki, torby, saszetki, paski do spodni czy skarpety. To właśnie ostatni wśród wymienionych elementów garderoby przyczynił się do wzrostu popularności marki. W 1956 roku do sprzedaży trafiła wadliwa partia skarpet marki Kappa (wówczas działającej jeszcze pod nazwą MCT). Asortyment został odesłany do producenta, a ten w odpowiedzi dostarczył swoim odbiorcom najwyższej jakości skarpety, które opatrzono symbolem „Kontroll”. Oznaczało to, że każda z par została dokładnie sprawdzona pod względem jakości.

Wieść o znakomitej jakości produktach szybko rozeszła się w sportowym środowisku. Miłośnicy aktywnego trybu życia chętnie zaopatrywali się w trwałą i funkcjonalną odzież o niebanalnych wzorach.

Pomysł na odzież unisex

Przełom w firmie nastąpił w roku 1968, kiedy zarządzający przedsiębiorstwem prawnuk Vitale zobaczył w TV Johna Lennona udzielającego wywiadu. Gwiazdor miał na sobie wojskową koszulkę. Nie wiedzieć czemu właśnie ta część odzieży zainspirowała managera do wprowadzenia linii odzieżowej unisex.

Decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę. Wkrótce w sprzedaży pojawiła się odzież, którą mogli użytkować przedstawiciele obu płci. To między innymi dlatego Kappa dziś jest postrzegana jako marka istotna w światowej kulturze sportu. Z oferty korzystają nie tylko przeciętni użytkownicy, ale i sławy z różnych dziedzin sportowych – od piłki nożnej aż po golf czy tenis. To właśnie Kappa miała zaszczyt wyposażać kadry olimpijskie w Los Angeles w 1984 roku. Firma ponowiła swój sukces w Seulu. Prawdziwym przełomem okazał się rok 2000, kiedy Kappa została oficjalnym sponsorem włoskiej reprezentacji na mistrzostwach świata w piłce nożnej.

Czego można spodziewać się dziś po odzieży i obuwiu marki? Kappa to przede wszystkim uniwersalność, komfort i nowoczesny design. Oferta firmy dedykowana jest osobom ceniącym modny, a zarazem wygodny look – nie tylko sportowy, ale i casualowy.

