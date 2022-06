Sezon górski tak naprawdę trwa cały rok, jednak większość z nas w góry woli wybrać się wtedy, gdy śnieg nie sypie nam prosto w oczy. Jednym z podstawowych elementów wyposażenia miłośnika górskich szlaków są oczywiście buty trekingowe. Na rynku znajdziemy multum modeli, które oferują najróżniejszą charakterystykę. Osobiście miałem przyjemność przetestować buty Keen NXIS EVO WP. Jak sprawdziły się podczas testów?

Keen NXIS EVO WP to buty lekkie, gwarantujące komfort w każdych warunkach

Wybierając się w góry, chcemy mieć na nogach komfortowe obuwie, które nie tylko będzie gwarantowało nam stabilność i przewiewność, ale także sprawi, że po całym dniu wędrówki stopy nie będą chciały nam odpaść od reszty kończyny. Keen NXIS EVO WP są właśnie takim obuwiem. Do testów dostałem buty w rozmiarze 42 (długość wkładki 27 cm). Jeden but ważył jedynie 401 g, co sprawia, że są one praktycznie nieodczuwalne na naszych stopach. Oczywiście, o ile mówimy o butach trekkingowych, które mają wytrzymać ciężary poruszania się po górskich szlakach.

Keen NXIS EVO WP - test butów trekkingowych

To, co trzeba powiedzieć o butach Keen NXIS EVO WP to to, że są one bardzo przewiewne, więc z pewnością sprawdzą się podczas letnich górskich przepraw. Model ten oferuje budowę przed kostki, jednak warto zaznaczyć, że w ofercie producenta znajduje się także model MID – za kostki, który je jeszcze bardziej usztywnia. Model NXIS EVO WP jest obuwiem syntetycznym, którego ściany boczne, jak i cholewka, zostały pokryte siatką przepuszczającą powietrze. But jest lekki, przewiewny, i co najważniejsze mocny oraz komfortowy! Butów nie miałem okazji sprawdzić w zimowych warunkach, jednak domyślam się, że wystarczy dobrać do nich grubą skarpetę i nie będziemy musieli martwić się o to, czy będzie nam w nich zimno.

Odpowiednia ochrona stopy na każdym kroku

Buty Keen NXIS EVO WP zapewniają także odpowiednią ochronę. Przód obuwia, a konkretnie jego nosek, został pokryty gumą, która ma za zadanie chronić nasze palce. Między dużym palcem, a drugim palcem u stopy zastosowano małe wcięcie, w którym tej gumy nie ma, co jak mniemam, miało mieć funkcję odchudzania buta. Guma swoje waży, a dzięki temu producent zaoszczędził kilka gramów. Ten element świetnie wywiązuje się ze swoich założeń, a ten sam materiał, który znajdziemy na nosku buta, został użyty do wykonania podeszwy.

Na pochwałę zasługuje także śródpodeszwa, która w modelu Keen NXIS EVO WP jest gruba, zapewnia odpowiednią sprężystość, charakteryzuje się lekkością oraz odpowiednią pełnością, co przenosi się na komfort chodzenia. Odpowiednia amortyzacja i sprężystość w butach trekkingowych to podstawa, a w tym modelu stoi ona na bardzo wysokim poziomie. Pięta jest odpowiednio wspierana, a wszelkie wstrząsy są skutecznie niwelowane. W butach znajdziemy bardzo wygodną i grubą wkładkę wykonaną z poliuretanu podwójnej gęstości. Producent nazwał tę technologię Keen Luft Cell. Wkładka jest bardzo sprężysta i sprawia, że chodzenie w tym obuwiu jest czystą przyjemnością. Element ten posiada system wspierania sklepienia stopy. Z łatwością możemy go wyciągnąć, umyć i wysuszyć.

Technologie, które po prostu działają

Technologie, które znajdziemy w butach trekkingowych Keen NXIS EVO WP mają zapewnić nam komfort chodzenia podczas pokonywania nawet najbardziej wymagających górskich tras. Producent zastosował tutaj rozwiązanie, które nazwał KonnectFit. Jest to system, którego zadaniem jest odpowiednie trzymanie pięty podczas wędrówek po szlakach. Podczas spacerów górskimi ścieżkami jego działanie było odczuwalne, ponieważ pomimo odpowiedniego trzymania stopy, system ten gwarantował stabilność niezależnie od tego, jak zróżnicowany był teren. Nad poprawną stabilnością podczas pokonywania górskich wyżyn i nizin czuwa także gumowa podeszwa KEEN.All-Terrain. System o zwiększonej przyczepności sprawia, że każdy krok w tych butach jest pewny, a nieprzewidywalne sytuacje na pewno nas w nich nie zaskoczą.

Jak przystało na buty trekkingowe, Keen NXIS EVO WP są oczywiście wodoodporne. Producent zastosował tutaj oddychającą membranę KEEN.DRY. Zamoczenie butów w tym przypadku nie wiąże się z mokrą stopą, ponieważ membrana zapewnia odpowiednią ochronę przed wilgocią oraz komfort podczas chodzenia. Producent zapewnia, że pomimo tego, że membrana nie wpuszcza wody do środka buta, to wilgoć, która się w nim znajduje, swobodnie opuszcza jego wnętrze sprawiając, że nasza stopa zawsze jest sucha. Podczas wędrówki w lekkim deszczu na własnych stopach doświadczyłem działania tego systemu.

Keen NXIS EVO WP nie posiadają typowej dla butów trekkingowych podeszwy z bieżnikiem oraz wycięciem przy obcasie. Podeszwa w tym modelu bardzo przypomina te, które możemy znaleźć w butach sportowych lub wykorzystywanych do biegania – płaska podeszwa jest zaokrąglona na czubku i na pięcie. Wykorzystanie takiego profilu sprawia, że mamy większą kontrolę podczas kontaktu z podłożem, dzięki czemu buty te nadają się zarówno do wolnego pokonywania górskich szlaków, jak i szybkiego chodzenia, a nawet biegania w trudnym terenie!

Buty w praktyce – wygodniej być nie może

Górskie spacery czy leśne przechadzki w butach Keen NXIS EVO WP to przede wszystkim komfort. Obuwie bardzo dobrze wspiera stopę, zapewnia odpowiednią kontrolę, a ich lekkość sprawia, że poruszanie się po nierównym terenie nie jest męczące. Duża w tym zasługa sportowego profilu podeszwy, grubej wkładki oraz gumy. Elementy te skutecznie eliminują zjawisko ślizgania się. Trójwymiarowa siatka z nylonu zapewnia odpowiednią przewiewność nawet w bardzo gorące dni. Z reguły tego typu materiał cechuje się podatnością na brud, jednak w przypadku butów Keen, jest zupełnie inaczej. Inżynierowie sprawili, że bok buta, ponad śródpodeszwą, polany jest termoplastycznym poliuretanem (TPU), przez co błoto i brud nie przyczepiają się powierzchni cholewki.

Przed zakupem warto mieć na uwadze to, że Keen NXIS EVO WP są dość wąskie, dlatego też lepiej, abyśmy przymierzyli je w sklepie stacjonarnym, bo mogą okazać się zbyt ciasne. O butach trzeba również powiedzieć, że są miękkie i elastyczne, dlatego też swoją charakterystyką bardziej przypominają buty sportowe, aniżeli typowo górskie. Sznurówki przechodzą przez pięć par oczek i ich zadaniem (mowa o systemie KonnectFit) jest odpowiednie trzymanie stopy, z czego wywiązują się idealnie.

