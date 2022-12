Czasami nasze wytyczne sprawiają, że to monitor, który je spełnia będzie tym idealnym, szczególnie na małe grono konkurencji. Bardzo podobnie będzie z monitorem KFA2 Prisma PR-01, który posiada wbudowane złącze USB-C. Rozwiązania w podobnych widełkach cenowych na próżno szukać. Szczególnie, że zastosowana tutaj matryca posiada odświeżanie na poziomie 75 Hz.

KFA2 Prisma PR-01 – zawartość zestawu

Trzeba przyznać, że podczas rozpakowywania zostałem całkiem pozytywnie zaskoczony, bo poza monitorem znalazłem komplet przydatnych przewodów, co nie zdarza się zbyt często w tańszych konstrukcjach. Oto, co jeszcze znajdziemy w opakowaniu:

kabel zasilający

kabel HDMI

kabel USB-C

instrukcja obsługi

KFA2 Prisma PR-01 – test sensownego budżetowego monitora

KFA2 Prisma PR-01 – specyfikacja

Wielkość ekranu: 24″

Rodzaj podświetlenia: LED

Rodzaj panelu: VA

Ratio: 16:9

Natywna rozdzielczość: 1920×1080

Odświeżanie: 75 Hz

Maksymalny kontrast: 3000:1

Maksymalna jasność: 250 cd/m2

Czas reakcji: 8ms (GTG)

Kąty widzenia: 178/178 stopni

Wyświetlane kolor: 16.7M

HDR: TAK

G-SYNC: TAK

Ograniczenie niebieskiego światła: TAK

Flicker-Free: TAK

Złącza: 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 1x USB-C

Pobór prądy: 27W

Wsparcie dla VESA: TAK, 75*75

Wbudowane głośniki: TAK

PIVOT: NIE

Waga: 3,1 kg

Cena: 599 zł

Specyfikacja pochodzi ze strony producenta monitora – firmy KFA2.

KFA2 Prisma PR-01 – budowa i jakość wykonania

KFA2 Prisma PR-01 – test sensownego budżetowego monitora

Monitor prezentuje się nienagannie. W końcu przyszłość stała się teraźniejszością i cienkie ramki nadają elegancji całej konstrukcji monitora. Od razu prezentuje się delikatniej, nowocześniej i po prostu lepiej wygląda.

KFA2 Prisma PR-01 – PODSTAWA KFA2 Prisma PR-01 – podstawa spód

Warto zwrócić uwagę na podstawę, która jest solidna i w końcu jest to podstawa, która nie jest w kształcie litery “V”. Jest zatem prostokątna i w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, aby tą przestrzeń móc do czegoś wykorzystać. Chociażby umieścić tam telefon.

KFA2 Prisma PR-01 – tył monitora

KFA2 Prisma PR-01 – tył

Z tyłu monitora bez zbędnych udziwnień. Po prostu doświadczymy zwykły, prosty plastik z otworami przypominającymi wentylacyjne u góry. Monitor przykręcamy do podstawy, która w dolnej części posiada otwór. Podstawa pozwala nam także na opcje regulacji i dostosowania monitora do naszych preferencji.

KFA2 Prisma PR-01 -regulacja kąta pochylenia

Niestety, jedyną z nich jest pochylenie ekranu do tyłu lub do przodu. Szkoda, że nie znalazła się opcja możliwości dostosowania wysokości, bo patrząc na podstawę pierwotnie sądziłem, że takie rozwiązanie się tutaj znajdzie. Nie zabrakło wsparcia dla standardu VESA 75×75 mm.

KFA2 Prisma PR-01 -złącza

Złącza zostały umieszczone w wycięciu w taki sposób, aby przewody wpinać od dołu. Monitor może pochwalić się jednym złączem HDMI 1.4, jednym złączem DisplayPort 1.2 oraz jednym USB-C z Power Delivery.

KFA2 Prisma PR-01 – przyciski i menu ekranowe (OSD)

KFA2 Prisma PR-01 – przyciski

W tym momencie przechodzę do prawdopodobnie najgorszego elementu całego monitora. Testowany egzemplarz wyposażono w łącznie pięć przycisków od spodu ekranu. Nie byłoby w tym nic tragicznego, gdyby nie problem, jaki wiąże się z ich wciśnięciem. Jest to bardzo nie wygodne. Powoduje częste “bujanie” ekranem oraz czasami wymaga od nas użycia drugiej ręki do przytrzymania monitora. Dodatkowo, obok przycisku do włączania oraz wyłączania postanowiono umieścić diodę informującą użytkownika o stanie w jakim znajduje się monitor. Świeci się ona na kolor niebieski, gdy monitor jest włączony, a także na czerwony, gdy jest wyłączony. Jest ona na tyle mocna, ze może przeszkadzać w nocy i w moim przypadku nie obyło się bez całkowitego wyłączania monitora za każdym razem. Zresztą, może to i dobrze?

KFA2 Prisma PR-01 - test sensownego budżetowego monitora KFA2 Prisma PR-01 - test sensownego budżetowego monitora KFA2 Prisma PR-01 - test sensownego budżetowego monitora KFA2 Prisma PR-01 - test sensownego budżetowego monitora KFA2 Prisma PR-01 - test sensownego budżetowego monitora KFA2 Prisma PR-01 - test sensownego budżetowego monitora

Będąc przy przyciskach warto wspomnieć o menu ekranowym, po którym poruszamy się za pomocą wyżej omówionych przycisków. Nie jest to zbytnio skomplikowane, lecz potrafi irytować i to mocno. Niemniej, menu jest dosyć przejrzyste, ale bez dwóch zdań swoim wyglądem daje nam wrażenie cofnięcia się dobrym kilku lat do tyłu. Dodatkowo, po dotarciu do ustawień językowych i wybraniu języka polskiego, jedyne co się zmienia, to opcja ustawienia języka na polski, a reszta ustawień pozostaje w języku angielskim. Trybu HDR lepiej nie włączać, bo obraz pojawia się bardzo zakłamany. Po prostu paskudny. Warto jednak odnotować wyposażenie monitora w G-SYNC, co się rzadko zdarza. Szczególnie w tej półce cenowej.

KFA2 Prisma PR-01 – podkręcanie monitora

KFA2 Prisma PR-01 – test sensownego budżetowego monitora

Fabrycznie monitor gwarantuje nam odświeżanie na poziomie 75 Hz, udało mi się poprawić ten wynik i osiągnąłem maksymalnie 84 Hz. Przy podniesieniu częstotliwości odświeżania choćby o oczko wyżej pojawiał się komunikat “NO SUPPORT”, a w efekcie “NO SIGNAL”.

KFA2 Prisma PR-01 – wrażenia z użytkowania

Omawiane urządzenie świetnie spisywało się jako drugi monitor, a także generalnie wykorzystywałem je we wszelkich pracach biurowych. Oglądanie filmów czy przeglądanie Internetu? W takich zadaniach spisywał się znakomicie, a jakość filmów nie pozostawiała żadnych wątpliwości, że robi to bardzo dobrze. W grach ciężko było mi wybrać, któryś z przygotowanych profili i przez cały okres testowania były właśnie poszukiwania optymalnych ustawień, których nie znalazłem i pod tym kątem nie jestem usatysfakcjonowany. Niemniej szczególnie warto rozważyć tą propozycję, gdy granie nie jest na naszym pierwszym miejscu, a szukamy czegoś czy to jako drugi ekran do laptopa lub po prostu do pracy, a okazyjnie chcemy odpalić sobie jakąś gierkę.

Przeczytaj również: Monitor dla ucznia – jaki model wybrać w 2022 roku?