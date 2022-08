Początek nowego roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Dziś nauka opiera się nie tylko na samych książkach, ale wiedzy, którą bez problemu znajdziemy w Internecie. Przeglądając sieć w poszukiwaniu informacji, warto zadbać o wzrok, a więc również o jakość wyświetlacza. Dlatego też odpowiedni monitor jest tak ważny. Jaki monitor dla ucznia wybrać na ten rok szkolny?

Monitor dla ucznia powinien spełniać kilka punktów – przede wszystkim oferować wysokiej jakości obraz, dzięki któremu wzrok nie będzie się męczył. Musi również cechować go dobre odwzorowanie barw, tryb ograniczający emisję światła niebieskiego oraz odpowiedni rozmiar i wysokiej jakości wykonanie. Na rynku znajdziemy wiele tego typu urządzeń i w zależności od ceny, będą one posiadały różną specyfikację. Jaki model więc wybrać?

Monitor dla ucznia – jaki model wybrać w 2022 roku?

Już na wstępie informujemy, iż wybrane modele monitorów iiyama można kupić w bardzo atrakcyjnych cenach! Po długich namowach, udało się nam uzyskać spore rabaty na każdy z nich. Warto wspomnieć, że ceny są aktywne po uwzględnieniu kodu rabatowego. Wystarczy w koszyku wpisać kod: iiyama-szkola aby uzyskać cenę podaną w nawiasie. Warto, bo jak sami widzicie, możecie zaoszczędzić nawet 400 złotych kupując monitor dla ucznia!

Monitor dla ucznia – przegląd modeli

iiyama Prolite XUB2494HSU

Przekątna: 23,8″;

Rozdzielczość: 1920 x 1080;

Matryca: LED, VA;

Format obrazu: 16:9;

Liczba kolorów: 16,7 mln;

Czas reakcji: 3 ms (GTG);

Jasność: 250 cd/m²;

Złącza: VGA x1, HDMI x1, DisplayPort x1, audio out x1, USB 2.0 x2, AC-in 1x;

Dodatkowe funkcje: wbudowany HUB USB, redukcja migotania (Flicker Free), filtr światła niebieskiego, wbudowane głośniki; możliwość montażu na ścianie VESA;

Nasz przegląd modeli zaczniemy od najtańszego monitora w zestawieniu, który z pewnością sprawdzi się podczas przyswajania nowych informacji. 24-calowy monitor iiyama Prolite XUB2494HSU posiada matrycę LED VA, która cechuje się bardzo dobrym odwzorowaniem czerni i innych kolorów. Odwzorowanie przestrzeni barw sRGB wynosi 96%. Co więcej, monitor posiada matową powłokę matrycy, dzięki czemu z urządzenia z powodzeniem będziemy mogli korzystać w słoneczne dni. Rozdzielczość, z jaką wyświetlany jest obraz to Full HD, czyli 1920 x 1080 pikseli, a częstotliwość odświeżania ekranu wynosi tutaj 75 Hz.

Producent zadbał tutaj nie tylko o specyfikację, ale również ochronę zdrowia i odpowiedni design. Monitor iiyama Prolite XUB2494HSU posiada bezramkowy wyświetlacz, co zwiększa pole robocze. Znajdziemy tutaj redukcję migotania obrazu (Flicker Free) oraz filtr światła niebieskiego, co poprawi komfort korzystania z monitora podczas nauki. Ergonomiczna konstrukcja monitora pozwala na dostosowanie pozycji ekranu do potrzeb użytkownika. Obraz można nawet przeglądać w pionie!

Monitor iiyama Prolite XUB2494HSU można kupić za 959 złotych (lub za 769 zł po rabacie!)

iiyama XUB2492HSU

Przekątna: 23,8;

Rozdzielczość: 1920 x 1080;

Matryca: LED, IPS;

Format obrazu: 16:9;

Liczba kolorów: 16,7 mln;

Czas reakcji: 4 ms;

Jasność: 250 cd/m²;

Złącza: VGA x1, HDMI x1, DisplayPort x1, audio out x1, USB 2.0 x2, AC-in 1x;

Dodatkowe funkcje: wbudowany HUB USB, redukcja migotania (Flicker Free), filtr światła niebieskiego, wbudowane głośniki; możliwość montażu na ścianie VESA;

Monitor iiyama XUB2492HSU to kolejny model, który świetnie sprawdzi się w pokoju ucznia. Urządzenie to posiada bardzo dobry stosunek możliwości i jakości do ceny. Oczywiście, ten monitor dla ucznia oferuje rozdzielczość wyświetlania obrazu Full HD 1920 x 1080 pikseli. Model ten może pochwalić się przekątną 23,8-cala. Producent wykorzystał matryce LED IPS, która zapewnia intensywne kolory oraz bardzo korzystne kąty widzenia. Warto również zaznaczyć, że monitor ma matową powłokę matrycy. Częstotliwość odświeżania obrazu w przypadku tego modelu wynosi 60 Hz, natomiast czas reakcji to 4 ms.

Stylowy design monitora iiyama XUB2492HSU z pewnością spodoba się każdemu. Zwłaszcza jeśli mówimy o bezramkowej stylistyce. Model ten posiada ergonomiczną konstrukcję z nogą, która pozwoli na dowolne ustawienie monitora – można go ustawić zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej. Pisanie długich wypracowań nie będzie teraz żadnym problemem. Monitor posiada technologię Flicker free ograniczającą migotanie obrazu oraz filtr redukcji światła niebieskiego.

Monitor iiyama XUB2492HSU można kupić za 989 złotych (lub za 848 zł po rabacie!).

iiyama G-Master G2766HSU Red Eagle Curved

Przekątna: 27″;

Rozdzielczość: 1920 x 1080;

Matryca: LED, VA;

Format obrazu: 16:9;

Liczba kolorów: 16,7 mln;

Czas reakcji: 1 ms;

Jasność: 250 cd/m²;

Złącza: HDMI x2, DisplayPort 1.4 x1, audio out x1, USB 2.0 x2, USB 2.0 typu B x1, AC-in 1x;

Dodatkowe funkcje: 5-kierunkowy joystick, uchwyt na kable, redukcja migotania (Flicker Free), filtr światła niebieskiego, wbudowane głośniki; możliwość montażu na ścianie VESA, technologia FreeSync Premium, HDR Ready, funkcja Black Tuner i tryb gry;

Monitor iiyama G-Master G2766HSU Red Eagle Curved to propozycja dla uczniów, którzy również uwielbiają grać w gry. Monitor z serii G-Master charakteryzuje się bardzo niską reakcją, która wynosi jedynie 1 ms! Wykorzystano tutaj matrycę o bardzo dobrym odwzorowaniu barw – LED VA. Obraz wyświetlany jest w rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 pikseli, format obrazu wynosi 16:9, natomiast częstotliwość odświeżania obrazu aż 165 Hz! Warto podkreślić, że wykorzystano tutaj powłokę matową. Co więcej, na pokładzie znajdziemy technologię FreeSync Premium oraz HDR Ready.

iiyama G-Master G2766HSU Red Eagle Curved oferuje zakrzywiony ekran, dzięki czemu kąty widzenia podczas gry są zdecydowanie lepsze niż przy płaskiej matrycy. Zakrzywienie ekranu wynosi 1500R. Model pozwala na zawieszenie obrazu na ścianie za pomocą mocowania VESA, a solidna stopka gwarantuje stabilną pozycję na biurku. Z tym monitorem można nie tylko się uczyć, ale również dobrze bawić!

Monitor iiyama G-Master G2766HSU Red Eagle Curved można kupić za 999 złotych (lub za 899 zł po rabacie!).

iiyama G-Master GB2466HSU Red Eagle Curved

Przekątna: 23,6″;

Rozdzielczość: 1920 x 1080;

Matryca: LED, VA;

Format obrazu: 16:9;

Liczba kolorów: 16,7 mln;

Czas reakcji: 1 ms

Jasność: 250 cd/m²

Złącza: HDMI x2, DisplayPort 1.4 x1, audio out x1, USB 2.0 x2, USB 2.0 typu B x1, AC-in 1x;

Dodatkowe funkcje: 5-kierunkowy joystick, uchwyt na kable, redukcja migotania (Flicker Free), filtr światła niebieskiego, wbudowane głośniki; możliwość montażu na ścianie VESA, technologia FreeSync Premium, HDR Ready, funkcja Black Tuner i tryb gry;

Monitor iiyama G-Master GB2466HSU Red Eagle Curved to propozycja dla ucznia, która charakteryzuje się gamingową specyfikacją. Ma on przekątną ekranu 23,6-cala i wyświetla obraz ze standardową w tych czasach rozdzielczością 1920 x 1080 pikseli, czyli Full HD. Format obrazu to 16:9. Wysoka częstotliwość odświeżania 165 Hz gwarantuje płynny obraz, który docenią przede wszystkim gracze. Na pokładzie znajdziemy technologię HDR Ready oraz FreeSync Premium. Warto także zaznaczyć, że monitor cechuje się niezwykle niskim czasem reakcji wynoszącym jedynie 1 ms!

Model iiyama G-Master GB2466HSU Red Eagle Curved posiada zakrzywiany ekran, który bardzo przydaje się w grach, ale również sprawdzi się podczas nauki. Zakrzywienie wynosi 1500R. Na pokładzie znajdziemy dwa wbudowane głośniki, możliwość montażu na ścianie mocowaniem VESA, solidną podstawkę, redukcję migotania (FlickerFree) oraz filtr emisji światła niebieskiego. Matowa powłoka wyświetlacza sprawi, że garnie w gry czy nauka podczas słonecznych dni nie będzie problemem!

Monitor iiyama G-Master GB2466HSU Red Eagle Curved można kupić za 1189 złotych (lub za 849 zł po rabacie!).

iiyama XUB2792QSU

Przekątna: 27″;

Rozdzielczość: 2560 x 1440;

Matryca: LED, IPS;

Format obrazu: 16:9;

Liczba kolorów: 1,07 mld;

Czas reakcji: 5 ms;

Jasność: 350 cd/m²;

Złącza: DVI x1, HDMI x1, DisplayPort x1, audio out x1, audio in x1, USB 3.0 x2, AC-in 1x;

Dodatkowe funkcje: wbudowany HUB USB, redukcja migotania (Flicker Free), filtr światła niebieskiego, wbudowane głośniki; możliwość montażu na ścianie VESA, technologia FreeSync;

Monitor iiyama XUB2792QSU został wyposażony w matryce LED IPS o świetnych kątach widzenia i mocnych kolorach oraz wysoką rozdzielczością WQHD – 2560 x 1440 pikseli. Warto nadmienić, że jest to monitor o przekątnej 27-cali. Odwzorowanie palety barw sRGB wynosi tutaj 100 proc., a liczba wyświetlanych kolorów to 1,07 mld. Trzeba również wspomnieć o wykorzystaniu technologii FreeSync, która zapewnia dynamiczne częstotliwości odświeżania obrazu.

To, co pierwsze rzuca się w oczy wzrokowcom, to fakt, że jest to model koloru białego, a to oznacza bardziej stylowe rozwiązanie. Na pokładzie znajdziemy nogę z opcją piwotu, co pozwala na korzystanie z monitora iiyama XUB2792QSU zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej. Oczywiście wykorzystano tutaj filtr emisji światła niebieskiego czy redukcję migotania. Na pokładzie znajdują się także dwa wbudowane głośniki o łącznej mocy 4W.

Monitor iiyama XUB2792QSU można kupić za 1449 złotych (lub za 899 zł po rabacie!).

iiyama G-Master GB3467WQSU Red Eagle

Przekątna: 34″;

Rozdzielczość: 3440 x 1440;

Matryca: LED, VA;

Format obrazu: 21:9;

Liczba kolorów: 16,7 mln;

Czas reakcji: 0,4 ms’

Jasność: 550 cd/m²;

Złącza: HDMI x2, DisplayPort x2, audio out x1, USB 3.0 x4 AC-in 1x;

Dodatkowe funkcje: 5-kierunkowy joystick, redukcja migotania (Flicker Free), filtr światła niebieskiego, wbudowane głośniki; możliwość montażu na ścianie VESA, technologia FreeSync Premium, Display HDR 400;

Nasze zestawienie „Monitor dla ucznia” zamykamy z przytupem, ponieważ model iiyama G-Master GB3467WQSU Red Eagle kosztuje ponad 2000 złotych. Urządzenie to ma przekątna aż 34-cali i wyświetla obraz w rozdzielczości UWQHD, czyli 3440 x 1440 pikseli. Jest to nie tylko świetny monitor do nauki, czy do gier, ale również do pracy, ponieważ oferuje on ogromną przestrzeń roboczą. Model ten został jednak stworzony z myślą o grach, dlatego też znajdziemy tutaj technologię FreeSync Premium, technologię Display HDR 400 oraz niesamowity czas reakcji na poziomie 0,4 ms! Taką specyfikację docenią gracze! To, co jest również warte uwagi to bardzo dobre podświetlenie na poziomie 550 cd/m² oraz matryca matowa.

Monitor iiyama G-Master GB3467WQSU Red Eagle oferuje zakrzywiony ekran, który świetnie sprawdza się podczas kilkugodzinnej nauki, jak i rozgrywki. Zakrzywienie wynosi 1500R. Dwa wbudowane głośniki mają łączną moc 4W, a użytkownik może go ustawić pod siebie, ponieważ umożliwia on regulację wysokości do 130 mm oraz regulowanie pochylenia matrycy od 3 stopni do przodu i 20 stopni do tyłu. O oczy doba oczywiście filtr światła niebieskiego oraz redukcja migotania.

Monitor iiyama G-Master GB3467WQSU Red Eagle można kupić już za 2399 złotych (lub za 1999 zł po rabacie!).

Podsumowanie – monitor dla ucznia – jaki wybrać?

Na rynku znajdziemy wiele monitorów, które z pewnością spełnią nasze oczekiwania. Dziś każde tego typu urządzenie oferuje minimum wyświetlanie obrazu w rozdzielczości Full HD. Warto więc zwrócić na rozmiar monitora, czy aby nie będzie on za mały lub za duży, bo natłok otwartych okien może zdekoncentrować, a duże pole robocze zmęczyć nasze dziecko. Specyfikacja uzależniona jest od ceny – im większa kwota, tym lepsze parametry będzie oferowało samo urządzenie. Wybór więc zależy od nas i od dziecka.