Nie ukrywam, nie mogę nazwać się fanem rozwiązania jakim jest hybryda plug-in. Jeśli jednak musiałbym kupić rodzinny samochód z takim rodzajem napędu, myślę, że Kia Ceed kombi 1.6 GDI PHEV byłaby obiektem mojego zainteresowania.

Oczywiście, już na wstępie muszę to wyjaśnić. Kia Ceed kombi 1.6 GDI PHEV, jak i każde inne auto z hybrydą typu plug-in jest kierowane do określonej grupy odbiorców. Są to osoby, które mogą ładować swoje auto z gniazdka. Ale nie tak raz na miesiąc, gdy będą pod marketem, który jakimś cudem ładowarkę posiada. Nie, nie. Chodzi o częste wykorzystywanie np. energii z paneli solarnych. Krótko mówiąc, najlepiej, jeśli mieszkacie w domu jednorodzinnym lub, ewentualnie, macie możliwość ładowania auta z gniazdka w garażu w bloku. W innym przypadku zakup plug-in mija się z celem. Przynajmniej według mnie.

Kia Ceed kombi 1.6 GDI PHEV - jeśli hybryda plug-in to taka 65

Kia Ceed kombi 1.6 GDI PHEV – jeśli hybryda plug-in to taka

Dlaczego uważam, że testowany model jest właśnie tą naprawdę dobrą hybrydą plug-in? Przede wszystkim ważna jest tutaj cena. Kia Ceed kombi PHEV wyceniono na minimum 131 tysięcy złotych. Jeśli dobrze się orientuję, jest to najtańszy plug-in dostępny na rynku. Druga sprawa to gwarancja, która wynosi siedem lat. Trzeci atut to niskie spalanie nawet wtedy, gdy rozładujecie baterię do zera. I ostatnia rzecz – nawet w „podstawie” dostajecie całkiem solidne wyposażenie. Nie oszukujmy się, producent musi jakoś zachęcić nas do zakupu plug-in, bowiem jest on droższy od „standardowej” wersji o 49000 zł! Szok!

W „podstawie” dostajemy kamerę cofania, 8-calowy ekran z opcją wyświetlania Apple CarPlay i Android Auto, dostęp bezkluczykowy oraz system autonomicznego hamowania. Mówimy tutaj o wersji wyposażenia „L”. Całkiem nieźle, jednak czy klient mający na celowniku hybrydę plug-in zdecyduje się na Kia Ceed kombi? Wydaje mi się, że to bardzo rozsądny wybór, bowiem przykładowo Skoda Octavia combi iV startuje od 148 600 zł. Opel Astra plug-in hybrid w wersji kombi to wydatek, uwaga, 164 900 zł. Krótko mówiąc, Kia Ceed kombi 1.6 GDI PHEV jest wręcz… promocją, porównując ją do konkurentów.

Kia Ceed kombi 1.6 GDI PHEV - jeśli hybryda plug-in to taka 66 Kia Ceed kombi 1.6 GDI PHEV - jeśli hybryda plug-in to taka 67 Kia Ceed kombi 1.6 GDI PHEV - jeśli hybryda plug-in to taka 68

Co pod maską?

Producent zastosował benzynowe, skromne 1.6 o mocy 105 KM i 147 Nm momentu obrotowego. Silnik spalinowy wspiera elektryczny o mocy 61 KM i 170 Nm momentu. Łączna moc systemowa wynosi 141 KM i 265 Nm momentu. Co ciekawe, silnik współpracuje nie z bezstopniową skrzynią CVT, a tradycyjną, automatyczną DCT o sześciu przełożeniach. Dodam jeszcze, że pojazd wyposażono w akumulator o mocy 8 kWh, który ma pozwolić na przejechanie do 50 kilometrów na napędzie elektrycznym. Muszę również poinformować o małym minusie, jakim jest zbiornik paliwa. Zaledwie 37 litrów, które sprawia, że będziecie bardzo często odwiedzali stację.

Auto przyspiesza do setki w 10,8 sekundy, natomiast prędkość maksymalna wynosi 171 km/h.

Kia Ceed kombi 1.6 GDI PHEV - jeśli hybryda plug-in to taka 69

Lifting mocno odmłodził Kię Ceed

Auto zostało zaprezentowane światu w 2018 roku. Osobiście uważam, że Kia Ceed nadal wygląda świeżo, aczkolwiek lifting polegający na przemodelowaniu zderzaka, grilla czy zmianie reflektorów jest bardzo dobrym posunięciem. Oczywiście, główną nowością jest zastąpienie starego logo, tym, które teraz reprezentuje markę. Krótko mówiąc, Ceed wygląda dobrze, pomimo tego, że to kombi.

Kia Ceed kombi 1.6 GDI PHEV - jeśli hybryda plug-in to taka 70

Wnętrze? Tutaj osobiście zmian nie dostrzegam. I w sumie racja. Po co zmieniać coś, co jest dobre. Kokpit jest bardzo klasyczny. Całe szczęście, ze ta duża liczba plastików i nieszczęsne piano black nie trzeszczą. Jak widać, producent przyłożył się do jakości wykonania i to się ceni, a już na pewno przełoży się na trwałość tych elementów na przełomie kolejnych lat użytkowania.

Klasyczne zegary zastąpiono ekranem, który informuje kierowcę o aktualnym zużyciu paliwa, prędkości czy „stylu” jazdy. Centralnie umieszczony ekran sporego rozmiaru „oferuje” użytkownikowi całkiem łatwy w obsłudze system multimedialny. W moim przypadku najczęściej zastępuje go Apple CarPlay. Po prostu się do niego przyzwyczaiłem.

Kia Ceed kombi 1.6 GDI PHEV - jeśli hybryda plug-in to taka 71

Jak widać, Kia Ceed combi 1.6 GDI PHEV w testowanej konfiguracji „oferowała” nam klasyczne, materiałowe fotele. Nie krytykuję, aczkolwiek za te pieniądze oczekiwałbym czegoś lepszego. Całe szczęście, są wygodne – zarówno te przednie, jak i tylne. Wszyscy jednak doskonale wiemy, że na kwotę wpływa głównie nie poziom wyposażenia, a rodzaj napędu.

Kia Ceed kombi 1.6 GDI PHEV - jeśli hybryda plug-in to taka 72

Kia Ceed kombi 1.6 GDI PHEV – komfort podróżowania

Zacznijmy od tego, że samochód bardzo nie lubi „agresywnego” wjazdu w zakręty. Potrafi bujać się niczym okręt na wzburzonym oceanie. Nie oszukujmy się, nie jest to auto do sportowej jazdy. Ekonomiczne podróżowanie bez szaleństw to coś, co Kia Ceed kombi preferuje – warto o tym pamiętać.

Ilość miejsca? Całkiem rozsądna. Mamy rozstaw osi wynoszący 2650 mm, a to przekłada się na akceptowalną przestrzeń w kabinie. Oczywiście, to nadal kompakt dlatego nie należy spodziewać się cudów. Wyciszenie – całkiem znośne, o ile nie jedziecie za szybko. Do 120 km/h jest super, później robi się trochę głośno.

Kia Ceed kombi 1.6 GDI PHEV - jeśli hybryda plug-in to taka 73 Kia Ceed kombi 1.6 GDI PHEV - jeśli hybryda plug-in to taka 74 Kia Ceed kombi 1.6 GDI PHEV - jeśli hybryda plug-in to taka 75

Przejdźmy jeszcze do bagażnika. KIa Ceed kombi oferuje 437 litrów pojemności. Ewentualnie, jeśli złożymy tylne siedzisko, zyskujemy 1506 litrów na bagaże. Sporo, patrząc na to, że przecież jest to – co już wspominałem – auto kompaktowe. Jak widać, bagażnik jest ustawny, aczkolwiek warto zauważyć, że część przestrzeni bagażowej jest ukryta pod podłogą.

Kia Ceed kombi 1.6 GDI PHEV - jeśli hybryda plug-in to taka 76

Kia Ceed kombi PHEV – hybryda w praktyce

Nie od dziś wiadomo, że hybrydy najlepiej sprawdzają się w mieście. Plug-in, o ile będzie często ładowany, pozwala nam na znaczne oszczędności paliwa. Tyle w teorii. A w praktyce? W praktyce, Kia Ceed kombi PHEV wypadała naprawdę dobrze. Realnie na prądzie udało mi się przejechać 40 kilometrów bez jakiegokolwiek wysiłku związanego z eko-jazdą. Mało tego, napęd co prawda nie jest żwawy, ale to przekłada się na bardzo niskie zużycie paliwa w różnych warunkach. Samochód „zabrałem” w trasę, jeździłem nim sporo po mieście i wnioski wysuwają się same. O ile nie będziecie trzymali pedału gazu „do oporu”, nie przekroczycie 7, a nawet 6 litrów na setkę – mówiąc o średnim wyniku.

Kia Ceed kombi 1.6 GDI PHEV - jeśli hybryda plug-in to taka 77

Moja średnia z całego tygodniowego testu, podczas którego pokonałem 1400 kilometrów wyniosła 6.3 litra na setkę. Jadąc bardzo spokojnie trasą Rzeszów – Warszawa, gdzie przeważa droga ekspresowa, osiągnąłem wynik na poziomie 5.2 litra na sto kilometrów. Autostrada i 140 km/h – 6.8 litra. Miasto – 5.2 litra. Z resztą, sami zobaczcie.

Kia Ceed kombi 1.6 GDI PHEV - jeśli hybryda plug-in to taka 78 Kia Ceed kombi 1.6 GDI PHEV - jeśli hybryda plug-in to taka 79 Kia Ceed kombi 1.6 GDI PHEV - jeśli hybryda plug-in to taka 80 Kia Ceed kombi 1.6 GDI PHEV - jeśli hybryda plug-in to taka 81

Oczywiście, pamiętajmy, że jest to hybryda typu plug-in. A to oznacza, ze auto wypadałoby często ładować. Niestety, w mieście tak naprawdę mija się to z celem. Nawet jeśli skorzystacie z szybkich ładowarek. Kia Ceed kombi PHEV ładowała się z prędkością 3,4 kWh, więc musiałbym spędzić naprawdę dużo czasu przy ładowarce. Krótko mówiąc – masz domek jednorodzinny, bądź możesz korzystać z ładowarki na parkingu czy w garażu? Śmiało, możesz kupować Plug-in. W innych przypadkach nie wykorzystasz potencjału takiej hybrydy.

Kia Ceed kombi 1.6 GDI PHEV - jeśli hybryda plug-in to taka 82 Kia Ceed kombi 1.6 GDI PHEV - jeśli hybryda plug-in to taka 83 Kia Ceed kombi 1.6 GDI PHEV - jeśli hybryda plug-in to taka 84

Wnioski wysuwają się same. Nie jest to obiekt westchnień. Nie jest to najbardziej komfortowy samochód, jaki przyszło mi testować. Ba, nawet śmiało mogę napisać, że jest to trochę takie bezpłciowe auto. Ale czego oczekiwać od zwyczajnego kombi? Kia Ceed kombi przewiezie Was od A do B, a przy okazji zużywa niewielką ilość paliwa na każde sto kilometrów.

Kia Ceed kombi 1.6 GDI PHEV - jeśli hybryda plug-in to taka 85