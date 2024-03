Wiemy, kiedy Apple doda coś, co ucieszy użytkowników Android

W listopadzie ubiegłego roku gigant z Cupertino niespodziewanie poinformował, że wprowadzi do iPhone’ów RCS. Teraz wiemy, kiedy Apple doda technologię, która ucieszy nie tylko posiadaczy smartfonów tego producenta, ale także użytkowników systemu Android. Wygadało się… Google!

iPhone otwiera się na standard RCS

Standard RCS (Rich Communication Services) ma zastąpić klasyczne wiadomości SMS i MMS, które mocno ograniczają użytkowników w kwestii kontaktu. RCS pozwoli na to, co umożliwiają nowoczesne komunikatory Messenger, WhatsApp, Telegram i inne. W skrócie, coś co nie było możliwe w SMS i MMS, czyli przesyłanie szeroko pojętych multimediów (GIFów, obrazków, wideo, naklejek), tworzenie grup, udostępnianie plików, kontaktów, lokalizacji, reagowanie na wiadomości czy informacja o tym, czy wiadomość została dostarczona, odczytana czy odbiorca jest w trakcie pisania, trafią do użytkowników smartfonów na całym świecie.

Tak, do wszystkich smartfonów, ponieważ jakiś czas temu Apple, po wielu miesiącach debaty, w końcu zadecydowało, że standard RCS trafi do iPhone’ów. Dzięki temu komunikacja na linii iPhone – Android będzie wyglądać podobnie jak w przypadku wymiany wiadomości iMessage pomiędzy urządzeniami Apple. Pozostawało jednak pytanie, kiedy to rozwiązanie trafi do iPhone’ów. Na ten temat wygadało się Google.

Komunikacja między telefonami z systemem Android i iOS dzięki nowemu standardowi będzie bardziej zaawansowana. Fot. MenWorld.pl/ iPhone 14 Pro Max i Samsung Galaxy S23 Ultra Komunikacja między telefonami z systemem Android i iOS dzięki nowemu standardowi będzie bardziej zaawansowana. Fot. MenWorld.pl/ iPhone 14 Pro Max i Samsung Galaxy S23 Ultra

Kiedy Apple doda RCS? Google się wygadało

Serwis 9to5Mac informuje, że Google odświeżyło stronę dotyczącą aplikacji Google Messages, która jest tą domyślną dla urządzeń z systemem Android. Na witrynie znajdziemy opis zalet korzystania z tej aplikacji, jednak jedna sekcja zwróciła na siebie szczególną uwagę. Co prawda została ona już usunięta, jednak tyczyła się lepszej komunikacji “dla wszystkich”.

W opisie tej sekcji mogliśmy jasno przeczytać, że Apple wprowadzi wspomniany standard “jesienią 2024 roku”, co może sugerować, że standard ten zostanie wdrożony we wrześniu, w momencie premiery nowej generacji iPhone’ów oraz systemu iOS 18. System ten ma być “największą zmianą w historii”, więc dodanie tego typu standardu z pewnością poparłoby tego typu stwierdzenie.

Google zdradziło, że standard RCS trafi do iPhone’ów jesienią 2024 – najpewniej we wrześniu podczas premiery iOS 18. Źródło: 9to5Mac

Źródło: opr. wł./9to5mac