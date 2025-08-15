Kiedy kasują się punkty karne? Zmiana z 17 września! Zobacz!

Jechałeś za szybko, złapała cię policja. Zdarza się. Jeśli zdobyłeś mandat, zapewne zastanawiasz się, kiedy kasują się punkty karne. 17 września 2023 weszła w życie nowelizacja przepisów, która namieszała w temacie punktów karnych. I tym razem – uwaga, uwaga – zmiany są dla nas trochę na plus. Kiedy znikają punkty karne? Przede wszystkim szybciej, niż przed nowelizacją, a do tego wróciła opcja ich redukcji. Ale czy to na pewno takie dobre dla bezpieczeństwa na drogach? No właśnie…

Do tej pory, po wrześniowej reformie 2022, punkty znikały dopiero po dwóch latach od opłacenia mandatu. Zero możliwości „odchudzenia” konta kursami reedukacyjnymi – i koniec dyskusji. Efekt? Wielu kierowców oglądało swój stan punktowy z lekkim dreszczykiem, bo 24 punkty i… koniec prawa jazdy.

Od 17 września wróciliśmy jednak jednak do starych zasad: punkty znikną już po roku od zapłacenia mandatu. Brzmi jak ulga? Pewnie dla niektórych tak, szczególnie dla zawodowych kierowców, którzy robią tysiące kilometrów miesięcznie i czasem złapią drobne przewinienie.

Kursy wróciły, ale droższe i dłuższe

Nowością (a właściwie powrotem do starego) jest też możliwość zdjęcia z konta 6 punktów karnych podczas specjalnego kursu. Ale uwaga – nie częściej niż raz na pół roku i… za znacznie większą kasę. W Warszawie taki kurs ma kosztować 1000 zł (wcześniej było to 350 zł).

Ma też potrwać dłużej – 8 godzin wykładów plus „część praktyczna”. Ta ostatnia brzmi jak żart, bo polega na teście hamowania awaryjnego z 30 i 50 km/h. No cóż, chyba każdy, kto jeździ od kilku lat, wie, gdzie jest pedał hamulca…

Dlaczego w ogóle zmiany?

Oficjalna wersja? Rząd mówi o trosce o kierowców zawodowych, którzy przez drobne punkty mogli szybciej stracić prawo jazdy. Nieoficjalna? Cóż… statystyki pokazały, że po reformie z 2022 roku liczba osób tracących prawko wzrosła dwukrotnie. Czy ma to sens? Oceńcie sami.

Bezpieczeństwo? A kto by się tym przejmował…

Faktem jest, że po zaostrzeniu przepisów w 2022 roku kierowcy faktycznie zwolnili, a wypadków było mniej. Teraz miecz nad głową jest krótszy, więc… zobaczymy, co się wydarzy. Na razie pewne jest jedno – od 17 września punkty będą znikać szybciej, kursy wracają, a mandaty? No cóż, te nadal mogą zaboleć.

