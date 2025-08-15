Kiedy kasują się punkty karne? Zmiana z 17 września! Zobacz!

Obserwuj nas
Autor:Natalia Bajek
15/08/2025
Spis treści ukryj
1. Kiedy kasują się punkty karne? Rok i po punktach
2. Kursy wróciły, ale droższe i dłuższe
3. Dlaczego w ogóle zmiany?
4. Bezpieczeństwo? A kto by się tym przejmował…

Jechałeś za szybko, złapała cię policja. Zdarza się. Jeśli zdobyłeś mandat, zapewne zastanawiasz się, kiedy kasują się punkty karne. 17 września 2023 weszła w życie nowelizacja przepisów, która namieszała w temacie punktów karnych. I tym razem – uwaga, uwaga – zmiany są dla nas trochę na plus. Kiedy znikają punkty karne? Przede wszystkim szybciej, niż przed nowelizacją, a do tego wróciła opcja ich redukcji. Ale czy to na pewno takie dobre dla bezpieczeństwa na drogach? No właśnie…

Kiedy kasują się punkty karne? Rok i po punktach

Do tej pory, po wrześniowej reformie 2022, punkty znikały dopiero po dwóch latach od opłacenia mandatu. Zero możliwości „odchudzenia” konta kursami reedukacyjnymi – i koniec dyskusji. Efekt? Wielu kierowców oglądało swój stan punktowy z lekkim dreszczykiem, bo 24 punkty i… koniec prawa jazdy.

Od 17 września wróciliśmy jednak jednak do starych zasad: punkty znikną już po roku od zapłacenia mandatu. Brzmi jak ulga? Pewnie dla niektórych tak, szczególnie dla zawodowych kierowców, którzy robią tysiące kilometrów miesięcznie i czasem złapią drobne przewinienie.

2026 lifting Skoda Enyaq Coupe 85. Fot.: Ernest Dragan.
2026 lifting Skoda Enyaq Coupe 85. Fot.: Ernest Dragan.

Kursy wróciły, ale droższe i dłuższe

Nowością (a właściwie powrotem do starego) jest też możliwość zdjęcia z konta 6 punktów karnych podczas specjalnego kursu. Ale uwaga – nie częściej niż raz na pół roku i… za znacznie większą kasę. W Warszawie taki kurs ma kosztować 1000 zł (wcześniej było to 350 zł).

Ma też potrwać dłużej – 8 godzin wykładów plus „część praktyczna”. Ta ostatnia brzmi jak żart, bo polega na teście hamowania awaryjnego z 30 i 50 km/h. No cóż, chyba każdy, kto jeździ od kilku lat, wie, gdzie jest pedał hamulca…

Uber, Policja i Safety Logic wspólnie szkolą kierowców
Dlaczego w ogóle zmiany?

Oficjalna wersja? Rząd mówi o trosce o kierowców zawodowych, którzy przez drobne punkty mogli szybciej stracić prawo jazdy. Nieoficjalna? Cóż… statystyki pokazały, że po reformie z 2022 roku liczba osób tracących prawko wzrosła dwukrotnie. Czy ma to sens? Oceńcie sami.

Bezpieczeństwo? A kto by się tym przejmował…

Faktem jest, że po zaostrzeniu przepisów w 2022 roku kierowcy faktycznie zwolnili, a wypadków było mniej. Teraz miecz nad głową jest krótszy, więc… zobaczymy, co się wydarzy. Na razie pewne jest jedno – od 17 września punkty będą znikać szybciej, kursy wracają, a mandaty? No cóż, te nadal mogą zaboleć.

Autor:Natalia Bajek
Opublikowane
