Wielu kierowców może śmiało powiedzieć: „w końcu!” Jeśli planujecie w najbliższym czasie podróż na Podhale możecie odetchnąć z ulgą. Prawdopodobnie już wkrótce, a konkretnie 11.11 otwarcie tunelu na Zakopiance. Dzięki temu skróci się czas podróży pomiędzy Krakowem, a Zakopanem.

Ma ponad dwa kilometry, a jego zadaniem będzie przyspieszenie ruchu na Zakopiance. Tunel pod Luboniem Małym w końcu będzie otwarty. Zaplanowano już ćwiczenia służb ratunkowych, co oznacza jedno – GDDKiA zapewne otworzy niebawem tunel, na który czekaliśmy przez wiele lat. Według wielu prognoz i plotek, „drogowcy” udostępnią go na nadchodzący długi weekend. Wszystko więc wskazuje na to, że 11.11 przejedziemy tunelem, który połączy miejscowości Naprawa i Skomielna Biała.

Kierowcy na to czekali. 11.11 otwarcie tunelu na Zakopiance

Tunel na Zakopiance. Kiedy otwarcie?

Warto przypomnieć, że budowę tej inwestycji ogłoszono wiele lat temu, a konkretnie w 2013 roku. Według założeń, GDDKiA miała przygotować jezdnię w latach 2014 – 2020. Jak nie trudno się domyślić, doszło do sporego opóźnienia. Na szczęście, postęp prac sukcesywnie przybliża nas do otworzenia pełnego odcinka drogi ekspresowej, która połączy Kraków i Podhale. Szczególnie ważna w projekcie była budowa tunelu pod Luboniem Małym, który ma umożliwić kierowcom sprawny dojazd do Zimowej Stolicy Polski.

Jak donosi Gazeta Krakowska, zaplanowano ćwiczenia służb ratunkowych, właśnie w tunelu. To oznacza, że niebawem możemy i my podróżować w tym miejscu, bowiem takie ćwiczenia są przeprowadzane przed oddaniem drogi do użytku kierowców. Wszystko składa się w jedną całość. Skoro 9.11 odbędą się próby, a kilka dni później rozpoczyna się „długi weekend – 11.11 – 13.11” to może oznaczać, że faktycznie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zrobi nam „prezent” w postaci skrócenia czasu dojazdu na Podhale.

11.11 otwarcie tunelu na Zakopiance?

Wiele wskazuje na to, że faktycznie przejedziemy tunelem podczas listopadowego „długiego weekendu”. Warto wspomnieć, że do przygotowania tunelu użyto aż 190 tysięcy metrów sześciennych betonu, a także aż 7300 ton stali. Drogowcy przygotowali tak zwane dwie „nitki”, której każda ma długość 2058 metrów. W każdej z nich udostępnione zostaną dwa pasy ruchu oraz trzeci, tak zwany awaryjny o szerokości wynoszącej trzy metry.

Co ciekawe, tunel będzie wyposażony w 100 wentylatorów, 11 nisz ewakuacyjnych oraz specjalne systemy, które mają zapobiegać gołoledzi. Będzie również pomiar tlenku węgla, widoczności, nagłośnienia i sygnalizacja pożaru. Z kolei na początku października GDDKiA poinformowało o nawiązaniu współpracy na utrzymanie systemów bezpieczeństwa. Efektem będzie między innymi całodobowy monitoring wizyjny, a także obsługa dyspozytora.

