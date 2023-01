Jakub Kiwior w Arsenalu?! Sensacyjne wieści!

Tomasz Włodarczyk z portalu meczyk.pl podał zaskakujące informacje! Według niego Jakub Kiwior w Arsenalu Londyn to kwestia następnych kilku godzin. Podobno angielski klub jest bardzo blisko realizacji transakcji ze Spezią!

Transferowa bomba z udziałem Polaka!

Jakub Kiwior w Arsenalu Londyn! Takie zaskakujące informacje podał Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl. Według niego obrońca reprezentacji Polski już wkrótce przeniesie się Emirates Stadium i zostanie zawodnikiem lidera ligi angielskiej.

O usługi Jakuba Kiwiora pytały największe kluby w Europie i jeszcze do niedawna wydawało się, że zostanie on we Włoszech. Zainteresowanymi ściągnięciem Polaka miały być takie klub jak Napoli, Milan czy Juventus. Okazuje się, że kierunkiem mogą być wyspy.

Jakub Kiwior w Arsenalu. Wszystko ma być dopięte

O tym, że Jakub Kiwior trafi do Arsenalu mamy dowiedzieć się już niedługo, ponieważ oba kluby rzekomo dopinają transakcję. Polski obrońca ma kosztować Kanonierów 25 milinów euro, co sprawiłoby, że byłby bohaterem jednego z największych transferów w naszej historii piłki nożnej.

Doniesienia na temat transferu Polaka potwierdza Gianluca Di Marzio, znany włoski dziennikarz. Przecieki mówią, że Kiwior zwiąże się z londyńskim klubem kontraktem na okres 5,5 lat. Będzie walczył o miejsce w składzie z brazylijskim stoperem, Gabrielem Magalhaesem.

