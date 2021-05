Kolejne generacje memów. Jak ewoluował nasz humor?

Gdy internet coraz bardziej wchodził do kultury masowej, a udostępniane w nim treści coraz bardziej z informacyjnych (jak np. forum elektroda.pl) stawały się rozrywkowe. Oprócz najprostszych w świecie żartów, humor zaczął przybierać formę obrazkową i filmową, tworząc zalążki pierwszych właśnie memów.

Od czego zaczęły się memy?

Jako pierwszego mema, który viralowo podbił internet uznaje się „Baby Cha-Cha-Cha”, tańczące dziecko wygenerowane komputerowo w 96′ roku.

Śmieszność niektórych memów można kwestionować, choć bez wątpienia te klasyczne podbiły serca wielu ludzi

Z czasem, memy przybrały bardziej „stabilne” formy. Tworząc „generacje”, kształtowały poczucie humoru kolejnych pokoleń.

Bardzo szybko zaadaptowały się, tworząc trendy w popkulturze, rozpoczynając od przeniesienia do internetu np. scen z kultowych filmów

Scena z Gwiezdnych Wojen: Powrotu Jedi bardzo długo zakotwiczona była w popkulturze

Bardzo często memy służyły jako forma reakcji na wiele zjawisk w internecie, gdzie zamiast pisania komentarzy wystarczyło wstawić obrazek z podpisem, a wszyscy od razu znali nie dość, że kontekst, to sam zamiar autora „komentarza”.

2007-2012 – Rage Comics – klasyka gatunku

Około 2007 roku pojawiła się po raz pierwszy internecie seria Rage Comics, częściej znane jako rage faces, przedstawiająca całą serię rysunkowych bohaterów. Internet natychmiast to podchwycił, szukając w memach analogii nieraz do własnego życia.

Cała familia tych memów zdominowała internet na wiele lat

Nieraz zdarzyć mogło się, że w latach 2007-2012 tablica na facebooku nie zawierała nic, poza tymi memami. Kilka z nich po jakimś czasie zaczęło powoli zanikać, z czasem utwierdzając na czele tylko parę „kolosów”, które przetrwały nawet do dziś.

2012-2015 – era memów szablonowych,

Ta generacja jest obok Rage Comics jedną z dwóch generacji najmocniej utrwalonych w popkulturze. Dość flagowymi przykładami mogą być pechowiec Brian, grumpy cat czy zjarany Zbyszek. Tu humor bardzo często bazował na dość prostych założeniach, rozśmieszyć kogoś za pomocą tekstu, którego czytelnik się spodziewa widząc dany szablon.

Widząc twarz Briana wiemy, że przydarzy się coś absurdalnie głupiego, na niekorzyść samego Briana

Na podstawie tych dość starych już memów bazowała cała strona komixxy.pl, która płynęła na fali popularności. Warto ją sobie przypomnieć, ze względu na jej naprawdę ogromny wkład w rozwój tej formy rozrywki. Często to na komixxach tworzyły się szablony oryginalne, pochodzące z Polski. Przykładem mogą być popularne obrazki z sędzią Anną Marią Wesołowską czy W-11. Sama strona jednak zakończyła działalność w połowie 2020 bez podania przyczyny.

2013, 2014, 2015 – era memów zdecydowanie dziwnych

W tych latach dominowało w internecie kilka form tworzenia memów. Powoli wygasać zaczęły memy szablonowe. Dominujący w 2013 roku był zdecydowanie Harlem Shake, utwór który w 2013 roku zyskał na popularności dzięki charakterystycznemu tańcowi, który dało się zaobserwować dosłownie wszędzie w internecie. Dodatkowo pojawiła się moda na jak najgłośniejsze filmy, wśród których górował John Cena i memy z typu MLG, których przykład widać poniżej

W słownikach nastolatków górowały wówczas swag, 360 no scope, doritos czy sanic, parodia Sonica, po prostu pokracznie narysowanego.

2016 – rok pewnego goryla i pomarańczowego jegomościa

2016 został zdecydowanie zdominowany przez dwa wydarzenia, które miały na popkulturę największy wpływ. Mowa oczywiście o wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych oraz zastrzeleniem goryla Harambe w zoo w Cincinnati. Dodatkowo, od tego też roku dało się wyróżnić tzw. memowe kalendarze, które opisywały czym w danym miesiącu zachwyca się internet. Były to wtedy m.in. memy ze Spongebobem, Kazoo Kid czy właśnie Harambe.

Źródło: jeja.pl

Ogromne emocje wywierały również wówczas wyniki wyborów prezydenckich, w których zwycięzcą okazał się Donald Trump. Ze względu na pomarańczową wręcz karnację był to bardzo memiczny prezydent, a jego dość kontrowersyjne nieraz poglądy tylko dolewały oliwy do ognia.

Końcówka roku przypieczętowana została odkopaniem piosenki „We are number One”, pochodzącej z programu-bajki dla dzieci „Leniuchowo”, która otrzymała niezliczoną ilość przeróbek, remixów i remasterów. Odtwórca roli Robiego Zgniłka, Stefan Karl Steffanson zmarł w 2018 roku na raka, ale internet oddał należyty mu hołd za wkład w budowanie popkultury.

2017-2019 – absurd oraz gonienie za bieżącymi wydarzeniami

Z czasem, memy przestały mieć charakter czysto humorystyczny. Dało się zauważyć, że internet coraz żywiej reagował na bieżące wydarzenia na świecie konwertując je na memy. Do tych głośniejszych za granicą należało zdecydowanie sfilmowanie przez Logana Paula martwe ciało w lesie samobójców w Japonii. Internet zawrzał, by upewnić się, że kultura masowa nie pominie tego wydarzenia. Dało się również zauważyć powrót do korzeni, a szablony stały się czymś normalnym , ewoluując nieraz z tygodnia na tydzień. Bardzo często zakrawały one o wręcz surrealizm, gdy śmiano się losowo wybranych klatek filmów, czy zupełnie bezsensownych obrazków, z których śmiał się każdy, bo były przez swój absurd zabawne

E, po prostu, E

2019 a memy w Polsce

W Polsce, tak jak bardzo często śmialiśmy się z tego co za granicą, choć z lekkim opóźnieniem. Czymś nowym, oryginalnym wręcz były dwa memy, które żyły jednak bardzo krótko. Mowa o Lwie Turyście i Dziadzie Ufoludzie. Zupełnie polskie wersje miały krótki, acz intensywny żywot.

2020 – dobrze, że się już skończył

Zaczynając 2020 z przytupem, bo pandemią koronawirusa na świecie, wielu ludzi spodziewało się, że reszta roku nie będzie wcale lepsza. Rok ten obfitował we wszelakie katastrofy. Od pożarów całej Australii, przez napięcia w Iranie, które mogło zakończyć się kolejną wojną, aż po całkowity lockdown, tak wyglądał sam początek roku. Całości tych problemów internauci dali upust za pomocą memów, które oddawały wszelkie obawy czy przewidywania co do dalszych wydarzeń.

Z czasem, gdy przywykliśmy do otaczającego nas chaosu, powróciliśmy do tworzenia kolejnych formatów memów. Zauważyć się jednak dało renesans pewnej formy, która trwa w najlepsze do dziś. Mowa oczywiście o wszelakiej maści wojakach, przeróżnych jego wersjach oraz dla kontrastu wprowadzono postać Chada, totalnego kozaka, który był uosobieniem tego co uważamy za najlepsze

Format ten przetrwał do dziś i trzyma się bardzo dobrze, ewoluując jednak nieco, bo za Chada przybrano prawdziwą personę. Wygląda ona jak wygenerowana komputerowo (sam się zdziwiłem, że nie jest), a poglądy jej dopisane przez twórcę konkretnego Chada zazwyczaj uważane są za te najlepsze.

Tak, czytam menworld.pl, skąd wiedziałeś?

Humor ewoluuje na bieżąco, dopasowując się do kolejnych wydarzeń na świecie. Pozostaje on odpowiedzią na to, co się dzieje, wyrażając nieraz to co czujemy, a nie wyrażamy wprost. Memy są bezsprzecznie nieodłącznym elementem popkultury i szczerze, mam nadzieję, że tak pozostanie.