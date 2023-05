Kolejny Polak w NBA. Polska urośnie w siłę!

Obecnie po parkietach NBA spośród Polaków biega jedynie Jeremy Sochan, który w pierwszym sezonie w San Antonio Spurs radził sobie bardzo dobrze. Wkrótce pojawi się kolejny Polak w NBA? Brandin Podziemski to gracz, który ma szansę zostać wybranym w tegorocznym drafcie!

NBA Polakami nie stoi

W historii NBA, łącznie z Jeremym Sochanem, grało jedynie czterech Polaków. Cezary Trybański, który trafił tam jako pierwszy w 2002 roku. Rok później z 30 numerem pierwszej rundy draftu NBA New York Knicks zdecydowali się wybrać Macieja Lampe. W 2005 roku w drafcie Orlando Magic wybrali Marcina Gortata, który przez lata stanowił o sile drużyn z NBA.

Sochan wkrótce może przestać być jedynym Polakiem w NBA! Fot. Reginald Thomas II/San Antonio Spurs

Marcin Gortat zdecydowanie jest najlepszym Polakiem w historii NBA, jednak szansę na pokonanie jego dorobku ma Jeremy Sochan. Niski skrzydłowy rozegrał bardzo dobry sezon w barwach San Antonio Spurs pod okiem legendarnego Grega Popovicha. Polak został wybrany do drugiej najlepszej piątki debiutantów i został okrzyknięty jednym z największych talentów młodego pokolenia NBA. Kolejny Polak w NBA to byłoby coś, a wkrótce może się to wydarzyć!

Brandin Podziemski to kolejny Polak w NBA? Jest na to duża szansa!

Brandin Podziemski to koszykarz z rocznika 2003, który stara się o polskie obywatelstwo. Gracz obwodowy oczywiście ma polskie korzenie i w ostatnim sezonie na uczelni Santa Clara Broncos pokazał swój prawdziwy potencjał. Miniony sezon akademicki NCAA zakończył on ze średnimi 19.9 punktów na mecz, 8.8 zbiórek na mecz oraz 3.7 asysty na mecz przy skuteczności 48.3 proc. z gry w tym 43.8 procent skuteczności za trzy punkty.

Brandin Podziemski trafi do NBA? Gracz stara się o polskie obywatelstwo! Fot. Santa Clara Broncos

Kolejny Polak w NBA nie jest więc abstrakcją, ponieważ Podziemski ma bardzo duże szanse na zostanie wybranym w tegorocznym trafcie NBA. Serwis NBADraft.net prognozuje, że gracz obwodowy z polskimi korzeniami zostanie wybrany na początku drugiej rundy, a konkretnie z 34. wyborem, który należy do Charlotte Hornets.

