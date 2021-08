Kolejny serwis streamingowy będzie dostępny w Polsce? Oto Paramount+!

Czasy, w których Netflix i HBO Go były jedynymi serwisami streamingu wideo, już dawno minęły. Zdaje się, że co chwila pojawia się nowy serwis, który będzie chciał zabrać klientów konkurencji. Paramount+ to usługa, która nie tak dawno trafiła do wybranych krajów Starego Kontynentu. Teraz ma ona trafić do większej liczby krajów europejskich!

Paramount+ nową usługa streamingu

Netflix, HBO Go (wkrótce Max), Amazon Prime Video, Disney+, CDA Premium, Hulu – to serwisy streamingowe, z których mogą korzystać użytkownicy posiadający dostęp do internetu. Oczywiście nie wszystkie z nich dostępne są, chociażby w Polsce. Do tego grona na początku tego roku dołączyła usługa Paramount+.

Serwis streamingowy, na którym znajdują się produkcje amerykańskiej wytwórni filmowej obecnie działa na terenie Ameryki Północnej i Południowej, w Rosji, na Bliskim Wschodzie czy w Australii. Właściciele serwisu nie planują jednak ograniczać się do wyżej wymienionych rynków. Wkrótce usługa Paramount+ trafi także na Stary Kontynent, a raczej mocno się rozszerzy, bo w niektórych państwach europejskich jest już dostępna.

W serwisie znajdą się tytuły amerykańskiej wytwórni filmowej!

Platforma trafi do Polski?

Ekspansja na kraje europejskie będzie możliwa dzięki nowej umowie, którą ViacomCBS, właściciel Paramount+ podpisał ze Sky. Na ramach tej umowy usługa trafi do m.in. Austrii, Wielkiej Brytanii, Włoch czy Szwajcarii. Użytkownicy, którzy korzystają już z usług Sky Cinema, zyskają darmowy dostęp do Paramount+.

Plan przewiduje uruchomienie oddzielnej subskrypcji, dla osób, które nie chcą korzystać z serwisu Sky Cinema. Start platformy zaplanowano na 2022 rok, jednak bliższy termin nie jest jeszcze znany. To samo tyczy się cen. Nie ma również informacji, które mówiłyby, że usługa trafi do naszego kraju. Wydaje się jednak, że użytkownicy i tak mają nadmiar tego typu usług.