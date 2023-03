Kolejorz traci przewagę. Bez tego będzie trudno wygrać!

Już dziś odbędzie się rewanżowy mecz Djurgardens IF vs Lech Poznań. Czy Kolejorz zdoła uzyskać pozytywny wynik w Sztokholmie i dać kibicom radość z historycznego awansu do 1/4 finału Ligi Konferencji Europy? O tym przekonamy się tego wieczoru!

Kolejorz z pięknym występem w Poznaniu

Lech Poznań obronił swoją poznańską twierdzę i wygrał pierwsze spotkanie z Djurgardens IF przy Bułgarskiej. Spotkanie to zakończyło się wynikiem 2:0, a bramkę dla Kolejorza strzelili Milić oraz Marchwiński. Szwedzka drużyna nie miała odpowiedzi na grę podopiecznych Johna van den Brom.

Poznańska drużyna jedzie więc do Sztokholmu z dwubramkową zaliczką, jednak nie będzie to spotkanie proste. Przede wszystkim nie będą mieć za sobą licznego wsparcia kibiców, pogoda również może nie sprzyjać zawodnikom polskiego klubu, a na domiar wszystkiego mecz zostanie rozegrany na sztucznej murawie, co działa na korzyść gospodarzy.

Czy Lech awansuje dalej? Fot. UECL/Author Unknown

Djurgardens IF vs Lech Poznań. Gdzie oglądać mecz?

Spotkanie Djurgardens IF z Lechem Poznań może okazać się dla polskiego futbolu historycznym wydarzeniem. Pierwszy raz od ponad trzech dekad polska drużyna gra dłużej niż w wiosennych rozgrywkach międzynarodowych. Teraz mogą tylko śrubować ten rekord. Niech ten sen trwa!

Gdzie wiec oglądać mecz Djurgardens IF – Lech Poznań? Spotkanie rozpocznie się o 18:45 i będzie transmitowane jedynie na platformie ViaPlay.

Czy Mikael Ishak ponownie zapewni awans Lechowi? Fot. Twitter @LechPoznan/ Author Unknown

Źródło: opr. wł./viaplay/ Zdjęcie w tekście, zdjęcie główne