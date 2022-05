Dzisiaj, 09.05 odbyła się druga konferencja Fame MMA 14. Już w najbliższą sobotę odbędzie się kolejna gala, na której zobaczymy wiele (miejmy nadzieję) ciekawych walk. Niestety, dowiedzieliśmy się o kontuzji Roberta Karasia, który nie wystąpi w najbliższą sobotę na gali.

Nowa przeciwniczka Laluny na Fame MMA 14

Ostatnio pisaliśmy o tym, że poprzednia rywalka Laluny, Sheeya, z przyczyn zdrowotnych musiała zrezygnować z walki. Więcej o tym możecie przeczytać tutaj.

Konferencja Fame MMA 14 – kolejna kontuzja zawodnika.

Nowa przeciwniczka Laluny to Wiktoria Jaroniewska. Trenuje ona od 30 kwietnia, zatem jest to bardzo krótki czas przygotowawczy. Laluna trenuje już od ponad pół roku, więc różnica jest znacząca. Jednakże Wiktoria na co dzień trenuje piłkę ręczną i gra w pierwszej lidze. Dodatkowo chodzi na siłownie, więc wydaje się, że może stawić czoła, mimo że debiutuje. Niestety, Laluna odmówiła walkę z Anną Andrzejewską, która była typowana jako nowa jej przeciwniczka.

Konferencja Fame MMA 14 – kolejna kontuzja zawodnika. Robert Karaś nie będzie walczył

Niestety, dzisiaj dowiedzieliśmy się o kolejnej kontuzji, która spowoduje, że na gali Fame MMA 14 nie zobaczymy Roberta Karasia. Zawodnik wyjaśnił, że podczas treningów doznał kontuzji. Początkowo myślał, że to nic poważnego i udawał się na wizyty do fizjoterapeutów. Ostatecznie okazało się, że doznał on złamania z przemieszczeniem. Jest to na tyle poważny uraz, że podczas walki mogłoby dojść do czterokończynowego niedowładu. Robert obiecał, że jeżeli za kilka miesięcy dojdzie pełnego zdrowia i nie będzie przeciwskazań, to zobaczymy go w klatce Fame MMA.

Nowy przeciwnik AJ-a na Fame MMA 14

Konferencja Fame MMA 14 – kolejna kontuzja zawodnika.

Po ogłoszeniu na konferencji powodu rezygnacji Roberta Karasia, otrzymaliśmy informację o nowym przeciwniku AJ-a. Jest to Matt Fit Lovers. Będzie to jego już druga walka. Na jednej z poprzednich gal walczył z Kacprem Błońskim. Pokazał się z bardzo dobrej strony i z pewnością zaskoczył wszystkich swoimi umiejętnościami. W tej chwili, mimo przewagi fizycznej AJ-a, bukmacherzy postawili na Mateusza. Na pewno na jego korzyść wpływa to, że nie jest to pierwsza walka.

Gala Fame MMA 14 już w najbliższą sobotę. Miejmy nadzieję, że zobaczymy wiele ciekawych starć w oktagonie. Jest to też gala, w której pojawi się wiele nowych twarzy. Zobaczymy między innymi Gimpera, Trombę, Xayoo czy Monikę Kociołek.

Źródło zdjęć: Fame MMA.