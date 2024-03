Wczoraj, 14 marca pojawił się przepis, który dotyczy bardzo nierozsądnych kierowców. Konfiskata auta za jazdę pod wpływem to świetny pomysł, który powinien wejść w życie już dawno. Co ciekawe, pojawiają się już pierwsze informacje o przejęciu samochodów przez policję. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że pojawiły się już pomysły jak obejść przepis konfiskaty samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu.

Konfiskata auta za jazdę pod wpływem. Jak obejść przepis?

Co prawda pisałem już o tym jakie są zasady konfiskaty auta za jazdę pod wpływem alkoholu, jednak przypomnę, tak w skrócie. Jeśli masz we krwi 1,5 promila alkoholu, możesz pożegnać się z samochodem. Dotyczy to również nietrzeźwych kierowców (1 promil), którzy spowodowali wypadek. Mało tego, również trzeźwi kierowcy, którzy spowodowali wypadek i uciekli z miejsca zdarzenia, muszę liczyć się z tym, że policja dokona konfiskaty ich samochodu. Sprawa jest poważna i z pewnością będzie przez mundurowych traktowana priorytetowo. Chociażby dla zasady i pokazania, że to nie są żadne żarty. Mało tego, jest wielu ignorantów, którzy pomimo wprowadzenia przepisu, nadal wsiadają “za kółko” po spożyciu alkoholu. Przykłady? 46-latek, który miał ponad 3 promile.

Polacy doskonale radzą sobie z przepisami, a raczej ich obejściem. Przykłady? Wystarczy spojrzeć w kierunku sklepów spożywczych, które w niektórych przypadkach nagle się… “przebranżowiły”, dzięki czemu mamy na wielu osiedlach biblioteki bądź czytelnie otworzone w niedzielę. Co prawda książki nie leżą w kręgu zainteresowań wielu odwiedzających taką placówkę, ale już mięsko, bądź warzywa na niedzielny obiad owszem.

Wróćmy do tematu głównego, jakim jest konfiskata auta za jazdę pod wpływem alkoholu. Fakt, to bardzo kontrowersyjna kwestia, ale zapewne znajdą się ci, którzy będą chcieli wiedzieć jak obejść ten przepis. Otóż są dwa rozwiązania, które pozwalają na uniknięcie kary. Dzięki nim “wymkniemy się” mundurowym, którzy będą w takim przypadku bezsilni. Mało tego, wręcz wypuszczą nas i pozwolą na dalszą jazdę samochodem. Co ciekawe, to obejście przepisu konfiskaty samochodu wcale nie jest takie trudne do zrealizowania.

Jak obejść konfiskatę samochodu przez policję?

Pewien YouTuber z Polski wpadł na pomysł jak obejść to, by policja nie zabrała samochodu podczas kontroli trzeźwości. Postanowiłem pożyczyć sobie ten patent i udostępnić go na łamach naszego magazynu aby każdy dowiedział się jak obejść nowe przepisy. Jeśli więc ciekawi cię temat, jakim jest konfiskata auta za jazdę pod wpływem, czytaj uważnie.

Pomysły są dwa. Pierwszy z nich – nie wsiadaj za kierownicę pod wpływem alkoholu. Proste i skuteczne zarazem. Piłeś – nie jedź. Już “pal licho”, że zabijesz siebie. Nie szkoda Ci innych uczestników ruchu? Jak później, gdy wytrzeźwiejesz, będziesz żył ze świadomością, że przez Twoją głupotę życie stracili jacyś ludzie? Zastanów się człowieku. Nie bądź bezmyślny. Drugi pomysł – jeśli masz tak głupie pomysły, które sprowadzają się do próby jazdy samochodem pod wpływem alkoholu, odstaw trunek. Po prostu nie pij, jeśli jesteś tak bardzo nieodpowiedzialny i nie zdajesz sobie sprawy z konsekwencji, jakie mogą Cię czekać.