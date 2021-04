Koniec tanich zakupów na Aliexpress. Unia Europejska wprowadza VAT

Wszyscy dobrze wiemy, że jeśli chodzi o tanie zakupy… czegokolwiek, warto „wybrać się” na Aliexpress. Niestety, nasza „sielanka” niebawem się zakończy. Unia Europejska doszła do wniosku, że trzeba wprowadzić podatek VAT od dosłownie wszystkich produktów, jakie kupujemy na Ali.

Dotychczas płaciliśmy tylko marżę dla sprzedawców i koszty transportu. Sklepy na platformie Aliexpress skutecznie omijały podatki. Oczywiście, dla nas – klientów to sama korzyść, ponieważ kupowaliśmy produkty znacznie taniej niż w przypadku importerów. Jak nie trudno się domyślić, mocno im to przeszkadzało, ponieważ oni podatki płacić musieli, a przy okazji trudne było konkurowanie pod kątem cen z chińskimi sprzedawcami. Jak handlowcy z Aliexpress omijali opłacanie VAT-u, cła i tak dalej? W przypadku małych produktów przesyłki oznaczano jako listy. Czasami sprzedawcy sugerowali, że jest to próbka albo prezent.

Unia Europejska mówi dość tanim zakupom na Aliexpress

UE w specjalnym komunikacie, który możecie przeczytać klikając tutaj informuje o uszczelnieniu VAT-u w międzynarodowym e-handlu. Zacznijmy jednak od cytatu słów ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Tadeusz Kościński informuje:

Rozwiązania zawarte w pakiecie e-commerce zapewniają ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE. Na dodatek z pewnością poprawią konkurencyjność unijnych, jak i polskich przedsiębiorców względem tych spoza UE. To szczególnie ważne dla rodzimych pośredników, portali aukcyjnych i sprzedażowych, które zmagają się często z nieuczciwą konkurencją spoza UE. Nowa regulacja będzie ważnym krokiem w kierunku wyrównania szans na korzyść europejskich, w tym polskich firm.

Co to oznacza dla kupujących?

Przede wszystkim koniec zwolnienia z VAT-u w przypadku zakupów zagranicznych, z np. Aliexpress. Dotyczy to małych przesyłek o wartości do dwudziestu dwóch euro. Komunikat zawiera również informacje o rozszerzeniu zakresu transakcji B2C (business to client). Mają one dla celów VAT zostać rozliczone za pomocą procedury One Stop Shop. Kolejna rzecz to nałożenie obowiązku poboru oraz zapłaty VAT na podatników. Chodzi o sprzedaż towarów importowanych w przesyłkach o rzeczywistej wartości, która nie przekracza 150 euro.

Ciekawe, czy sprzedawcy z Aliexpress będą szukać sposobu na ominięcie podatku. Jak myślicie?