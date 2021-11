Koniec z darmowymi podcastami na Spotify? Nowa usługa trafia do Polski

Spotify to platforma, które oferuje nie tylko streamowanie piosenek ulubionych artystów, ale jest również największą biblioteką podcastów na świecie. Szwedzka platforma postanowiła rozszerzyć dostępność usługi Anchor by Spotify, które daje dostęp do płatnych podcastów. Nowa funkcja pojawi się m.in. w Polsce.

Anchor by Spotify trafia do Polski

Spotify wprowadza nową usługę, która trafi do 33 krajów, w tym także do Polski. Usługa Anchor by Spotify do tej pory była dostępna w niewielu krajach, jednak zarząd szwedzkiej platformy streamingowej postanowił ją rozszerzyć na inne rynki. Usług płatnych podcastów trafi też więc do użytkowników z kraju nad Wisłą. Na czym polega?

Anchor by Spotify to usługa, która pozwala twórcą na odblokowanie specjalnych wersji swoich podcastów lub udostępnienie ich bez reklam. Oczywiście za sprawą opłaty użytkownik dostaje także m.in. wcześniejszy dostęp do wybranych, wcześniej niepublikowanych materiałów. Usługa ta jest więc wsparciem dla naszych ulubionych twórców, którzy do 2023 roku będą otrzymywać 100% z dochodów. Później 5% trafi do Spotify w ramach prowizji.

Ile będzie kosztować nowa usługa?

Nowa usługa trafiła do polskich użytkowników Spotify 17 listopada. Polska jest jednym z pierwszych krajów, które uzyskały do niej dostęp. Pomimo tego, że możemy z niej oficjalnie korzystać, platforma nie przedstawiła cen usługi w złotówkach. Najtańsza subskrypcja usługi Anchor by Spotify kosztuje obecnie 0,49 USD, czyli około 2 PLN. Dostępny jest także abonament za 4,99 USD (ok. 20 PLN) oraz 9,99 USD (ok. 40 PLN).

Cennik ten może się znacząco różnić. Twórcy mogą wybierać spośród tych trzech abonamentów i dostosowywać udostępniane treści do subskrypcji. Podcasterzy nie mają jednak możliwości wpisania swojej kwoty. Na tę chwilę w usłudze Anchor by Spotify brakuje polskich podcastów, jednak w ciągu kilku dni na pewno się to zmieni.