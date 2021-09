Koniec z muzyką na Discord! Google zamyka kolejnego bota!

Najpopularniejszy komunikator wśród graczy, czyli Discord właśnie stracił kolejnego bota muzycznego. Po bocie Groovy przyszła pora na największego bota muzycznego do aplikacji Discord – Rythm!

Koniec z botem Rythm na Discord

Google rozpoczęło walkę z botami, które pozwalają na odtwarzanie muzyki podczas komunikacji ze znajomymi. Największym problemem Google w przypadku tego typu programów jest to, że pozwalają one na słuchanie muzyki bez reklam. Dlatego też Google tak uparcie dążyło do wyłączenia botów muzycznych.

Pierwszą ofiarą padł bot Groovy, który zamknięty został kilka tygodni temu. Teraz przyszła pora na największego bota, czyli Rythm. Bot ten powstał 5 lat temu i używany był na ponad 20 milionach serwerów aplikacji Discord. Korzystało z niego ponad 560 użytkowników, którzy teraz zostaną z niczym. Bot muzyczny Rythm zakończy swoją żywotność jutro, tj. 15 września 2021 roku.

Co dalej? Czy użytkownicy zyskają nową funkcję?

Twórcą bota muzycznego Rythm jest Yoav. Jak przyznaje twórca, jego zespół spodziewał się, że wyłączenie bota przez Google w końcu nastąpi, dlatego też od jakiegoś czasu pracują oni nad nowym rozwiązaniem. Nie podał jednak, o co tak dokładnie chodzi. Jak się okazuje, do utrzymania bota potrzeba aż 4 TB ram, 1000 rdzeni procesora i 16 serwerów!

Władze Discorda od początku nie miały nic przeciwko odnośnie do korzystania z takich botów muzycznych jak Groovy, czy Rythm. Zupełnie inaczej widzi to Google, które twierdzi, że aplikacje muzyczne do komunikatora naruszają politykę serwisu, bezprawne korzystanie z zasobów i omijanie reklam na YouTube. Na nowe rozwiązanie być może nie będziemy musieli długo czekać, ponieważ YouTube i Discord pracują nad swoim rozwiązaniem, które pozwoli na słuchanie muzyki ze znajomymi podczas gry.

Źródło: The Verge