Korn i World of Tanks Blitz? Tak, wspólnie przygotowali teledysk!

Kto by pomyślał, że Korn nawiąże współpracę z World of Tanks Blitz. Wspólnie przygotowali teledysk do utworu pod tytułem Finally Free, który znajduje się na najnowszej płycie „The Nothing”. Dodatkowo przygotowano nowy tryb o nazwie Burning Games. Co ciekawe, w głównej roli wystąpił polski aktor Wojciech Wachuda.

Nowy teledysk zespołu Korn

Teledysk do utworu Finally Free to opowieść o Kapitanie, który jest zagorzałym miłośnikiem zespołu Korn. Mało tego, to znana postać uniwersum WoT Blitz. Główny bohater materiału wideo robi wszystko, aby dotrzeć na koncert kapeli, który odbywa się w ramach… wydarzenia Burning Games. Niestety, na przeszkodzie staje szereg jeźdźców pustkowia, którzy chcą go powstrzymać.

Co ciekawe, wokalista zespołu pozytywnie wypowiada się na temat gry. “Naprawdę lubię World of Tanks Blitz. Jest wierne historii, jest w niej dużo świetnych czołgów i nie jest to proste włącz – strzelaj,” mówi Jonathan Davis, wokalista Korn. „Myślę, że jest więź pomiędzy muzyką rockową a grami wideo, ponieważ zarówno gry jak i rock są bardzo intensywne. Po prostu idą ze sobą w parze.”

World of Tanks Blitz z nowym trybem Burning Games

Fani gry mogą w nowym trybie zawalczyć o dominację, dzięki czemu zdobędą nagrody w grze. Z racji tego, że niebawem obchodzone będzie Halloween, autorzy World of Tanks Blitz wprowadzili kilka zmian. Przede wszystkim każdy czołg będzie tracił wytrzymałość, natomiast dzięki celnemu strzałowi w przeciwnika odzyskujemy „zdrowie”. Tryb dostępny jest dla wszystkich czołgów od poziomu V. Z kolei wydarzenie trwać będzie jeszcze przez cztery dni. Warto jeszcze dodać, że w ramach The Way of the Raider gracze mogą otrzymać kredyty, dostępność konta premium, kamuflaże, czy nawet nowe, bardzo ciekawe czołgi – Spike oraz Annihilator. Tak, oba te modele wzięły udział w teledysku zespołu Korn. Wydarzenie będzie trwało do 31 października.