Koszulki POLO – co zakładać na wierzch?

Bawełniane koszulki z kołnierzykiem od lat cieszą się dużą popularnością. Są mniej eleganckie niż koszula i bardziej eleganckie niż T-shirt. Jednak co założyć na wierzch, by stylizacja z koszulką POLO wyglądała dobrze?

Zanim polówki przeniknęły do codziennej męskiej garderoby, były elementem stroju tenisistów. Po tym jak René Lacoste po raz pierwszy pojawił się w koszulce POLO na korcie, szybko polubili ją inni sportowy. Następnie przez wzgląd na komfort noszenia, coraz częściej chodzili w nich mężczyźni niezwiązani ze światem tenisa. Obecnie polówki uważa się za najbardziej uniwersalne koszulki i każdy powinien mieć ich w garderobie co najmniej kilka. Tradycyjna polówka jest z krepy, ale obecnie można też kupić koszulki bawełniane.

Marynarka do koszulki POLO

Sama w sobie polówka jest wyjątkowo uniwersalna. Pasuje do chinosów, bermudów i jeansów. Możemy w niej chodzić na plażę, na spotkanie przy grillu albo do pubu. Jednak kiedy robi się nieco chłodniej, trzeba założyć coś na wierzch, a to czasem wiąże się z dylematem. Na pewno bezpiecznym wyborem będzie sportowa marynarka. Latem takie połączenie sprawdzi się idealnie. Będziemy wyglądać stylowo, ale musimy przestrzegać kilku zasad. Nasza marynarka ma być dopasowana do naszego ciała, a więc mieć krój slim fit. Poza tym dobrze, by była w jednolitym kolorze.

Połączenie ze swetrem

Modną stylizację uzyskamy, kiedy koszulki POLO połączymy ze swetrami. W takiej odsłonie polówkę załóżmy do bermudów albo spodni typu chino. Sweter narzućmy niedbale na ramiona. Jeżeli chcemy włożyć sweter, kiedy robi się chłodno, to najlepszy będzie model klasyczny, wkładany przez głowę i z dekoltem w serek.

Polówka w połączeniu z bluzą

Powyższe propozycje pozwolą uzyskać dosyć elegancką stylizację. Jednak nie możemy zapominać, skąd wywodzi się polówka. Koszulkę tego typu możemy nosić do strojów sportowych. Wyjątkowo dobrze będzie wyglądać, kiedy połączymy ją z bluzą. Jeśli zależy nam na tym, by wyeksponować koszulkę, to skupmy się na bluzach rozpinanych. Jeansy, koszulka polo i rozpinana bluza z kapturem to wygodna i praktyczna stylizacja na co dzień.

Koszulka POLO z kurtką

Na koszulkę POLO możemy założyć kurtkę jeansową lub ramoneskę i również będziemy wyglądać świetnie. Wystarczy, że założymy białą koszulkę, niebieskie jeansowe spodnie i skórzaną czarną ramoneskę. W takim zestawieniu bez obaw możemy ruszać w miasto lub na spotkanie ze znajomymi.

Zwracaj uwagę na kolory i wzory

Jak widać na podstawie tego, co było już wcześniej, koszulki POLO są bardzo uniwersalne i można je łączyć z różnymi częściami garderoby. Jednak podczas tworzenia stylizacji warto byłoby przyjrzeć się kolorystyce. Cała stylizacja musi być ze sobą spójna. Warto oczywiście eksperymentować ze stylem i dodatkami, ale trzeba to robić umiejętnie. Jeśli chcemy założyć coś wzorzystego, na przykład marynarkę albo spodnie, to musimy pamiętać, by była to tylko jedna rzecz. W przeciwnym razie nasza stylizacja mogłaby być przesadzona. Tak samo kiedy wybieramy polówkę. Przy koszulce we wzory pozostałe elementy garderoby muszą być gładkie.