Krótkofalówki Xiaomi oferują zasięg 5000 kilometrów!

Urządzenia takie jak krótkofalówki, potocznie zwanymi również walkie-talkie, pozwalają na komunikację na krótkim dystansie. Dlatego też wykorzystuje się je w magazynach, czy na większych budowach. Krótkofalówki Xiaomi jest jednak inna, ponieważ według zapewnień producenta oferuje zasięg aż 5000 kilometrów!

Krótkofalówki Xiaomi wyróżniają się na tle innych tego typu urządzeń

Walkie-talkie to przydatne urządzenia, które pozwalają na szybką i sprawą komunikację. Z krótkofalówek korzysta się w różnych sytuacjach, gdzie ciągła komunikacja jest kluczowa. Można je spotkać podczas prac na budowie, z tych urządzeń korzysta się także podczas przewożenia gabarytów. Urządzenia te jednak mają zasięg kilku kilometrów, choć na niego wpływa również budowa otoczenia.

Krótkofalówki Xiaomi zrywa jednak z obrazem walkie-talkie, którego zasięg wynosi nie więcej niż 10 kilometrów. Urządzenie, które chiński producent właśnie zaprezentował, cechuje się ogromnym zasięgiem, który wynosi aż 5000 kilometrów. Jest to dystans, którego na próżno szukać u innych producentów. Zestaw ten obsługuje technologię 4G Netcom, która pozwala na osiągnięcie takiego wyniku.

Zasięg 5000 km dzięki technologii 4GNetcom

Krótkofalówki Xiaomi Walkie-Talkie 3 to urządzenie, które może pochwalić się naprawdę ogromnym zasięgiem. W przeciwieństwie do standardowych urządzeń tego typu oferują one zasięg na poziomie 5000 kilometrów! Producent wykorzystał tutaj technologię 4G Netcom, dzięki czemu krótkofalówki, za wykorzystaniem interkomu mogą osiągnąć taki wynik. Zestaw działa u trzech głównych operatorów w Chinach.

No właśnie, krótkofalówki Xiaomi Walkie-Talkie 3 działają i dostępne są tylko i wyłącznie na terenie Państwa Środka. Producent zastosował tutaj akumulator o pojemności 3000 mAh, co pozwala na 100 godzin pracy w trybie czuwania i do 60 godzin w trybie rozmowy. Obudowa wyposażona została w 2-calowy wyświetlacz i obudowę z certyfikatem IP54. Na pokładzie znajdziemy także gniazdo słuchawkowe 3,5 mm oraz moduł Bluetooth. Zestaw został wyceniony na 399 yuanów, czyli ok. 260 PLN.

Źródło: Xiaomi-Today/Fot. Pexels/Xioami