Krzysztof Piątek trafia do włoskiego klubu!

Krzysztof Piątek w końcu znalazł klub. Po przenosinach z AC Milanu do Herthy Berlin wydawało się, że podbije on niemieckie boiska. Niestety, kontuzje oraz wizje trenerów nie pozwoliły na regularne występy w Bundeslidze. Teraz Polak wraca do Włoch, czyli tam, gdzie jego kariera nabrała rozpędu. Piłkarz oficjalnie został zawodnikiem ACF Fiorentiny.

Krzysztof Piątek ofiarą własnego sukcesu?

O tym, że Krzysztof Piątek może wrócić do Serie A, pisaliśmy już kilka dni temu. Jego pozyskaniem mocno zainteresowana była Genoa, czyli drużyna, w której to Polak zaczął swoją międzynarodową karierę. W drużynie z Genui Polak w zaledwie 21 występach strzelił aż 19 bramek. Taka forma sprawiła, że został on sprzedany do AC Milanu za 15 milionów euro.

W AC Milan Piątek nie był już tak skuteczny, jednak radził sobie całkiem przyzwoicie. Niestety inna wizja ówczesnego trenera sprawiła, że Polak szybko zaczął wypadać z rotacji. Nie chcąc tracić na wartości zawodnika, Krzysztof Piątek został wypożyczony do Herthy Berlin w styczniu 2020 roku. Po pewnym czasie berliński klub zdecydował się na wykupienie zawodnika i zapłacił za niego 25 milionów euro.

Powrót do Włoch oznacza powrót do formy?

Przygoda w Berlinie nie była udana i nie trwała również długo. Polak nie grał regularnie, a pod koniec ostatniego sezonu doznał złamania kostki. Kontuzja wykluczyła go z gry na Euro 2020, co mocno odbiło się nie tylko na grze reprezentacji, ale również na wartości rynkowej zawodnika. Polak nie był rozchwytywany przez inne kluby, dlatego też sezon musiał zacząć w Berlinie.

Tam go jednak nie dokończy, ponieważ Krzysztof Piątek wraca do Włoch. AC Fiorentina zdecydowała się na wypożyczenie polskiego napastnika. O sfinalizowaniu umowy pomiędzy dwoma klubami poinformował sam dyrektor generalny włoskiej drużyny, Daniele Prade. Polak nie będzie miał jednak łatwo, ponieważ został sprowadzony jako druga opcja za Dusanem Valhoviciem.

Czy Fiorentina to miejsce, w którym Piątek odzyska swoją formę? Włoski klub szykuje spore wzmocnienia, a polski napastnik jest jednym z nich. Jeśli klub zdecyduje się na pozyskanie Polaka, będzie musiał zapłacić niemieckiej drużynie 15 milionów euro.

Źródło: ACF Fiorentina