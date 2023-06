Nie oszukujmy się – zastanawiając się nad odpowiedzią na pytanie które auta są najbardziej awaryjne zapewne powiedziałeś sobie o włoskiej lub francuskiej marce. A jednak, na podstawie analizy ponad 18 tysięcy wizyt wyniki są zgoła inne. No cóż, liczby nie kłamią.

Które auta są najbardziej awaryjne? Analiza 18 tys wizyt

Sprawa wygląda tak. Eksperci portalu DobryMechanik.pl przez ostatni rok analizowali to, jakie auta najczęściej trafiały do polskich serwisów. Jeśli myślisz, że najczęściej pojawia się tam Alfa Romeo to muszę cię zasmucić – nic z tych rzeczy. Fakt, posiadacze samochodów tej marki ponoszą najwyższe koszty podczas pojedynczej wizyty (810 zł), jednak ostatecznie bardzo rzadko pojawiają się w serwisie.

Które auta są najbardziej awaryjne? Polacy najczęściej naprawiają Opla, Forda, Renault, Audi oraz Skodę

Liczby nie kłamią. Raport ten został przygotowany na podstawie 18 tysięcy wizyt, które zostały zrealizowane w okresie od pierwszego maja ubiegłego roku do trzydziestego kwietnia bieżącego roku. Mówi o około ośmiuset warsztatach. Jak już wcześniej napisałem, jeździmy najczęściej do serwisu by naprawić Opla, Forda, Auto, Skodę oraz Renault.

Kto zostawia najwięcej pieniędzy u mechanika? Zapewne się domyślacie. Mowa o właścicielach samochodów marki Audi, bowiem tam średni koszt naprawy wynosił 773 zł. Nieco mniej wydają posiadacze Skody – 675 zł. Renault wymagał średnio “zostawienia” w warsztacie 658 zł, Opel natomiast 652 zł, z kolei Ford 635 zł.

Jakie auta psują się najrzadziej? Wynik może zaskoczyć niejedną osobę!

Przeglądając raport udostępniony przez portal DobryMechanik.pl można wywnioskować, że najczęściej do serwisu trafiają auta takich marek jak Mini, Mitsubishi, Alfa Romeo, Suzuki czy Dacia. Zaskoczeni? Ja zdecydowanie tak.

Jeszcze kwestia kosztów, o których już wspominałem w kwestii informacji o Alfie Romeo. Właściciele tej marki płacą o 22,7% powyżej średniej. Nie inaczej jest w przypadku marki Mini – 21,26% powyżej średniej. Trzecie miejsce pod względem wysokich kosztów przypada marce Audi – 17,10% powyżej średniej. Warto tu jednak dodać, że ostateczny koszt może być bardzo różny. Zacznijmy od skomplikowania usterki, złożoności budowy danego samochodu, a także tego czy skorzystamy z zamienników czy z oryginalnych części. Jeśli chodzi o temat skomplikowania niektórych napraw, sugeruję pooglądać filmy udostępnione na kanale AUTO DYŻUR by EKG. Czasami to wygląda jak jakiś kosmos! Serio!

