W polskich sklepach pojawił się laptop ze składanym ekranem, a dokładniej ASUS Zenbook 17 Fold OLED (UX9702).

Laptop ze składanym ekranem dostępny w Polsce! Jest i cena!

Jest to jeden z najbardziej innowacyjnych laptopów jakie kiedykolwiek widziałem. 17,3″ ekran oferuje możliwość złożenia. Nie dość, że wygląda bardzo futurystycznie to dodatkowo wzbudza wiele ciekawości wśród osób zainteresowanych technologią. 17,3″ wyświetlacz posiada ekran dotykowy 4:3 o rozdzielczości 2,5K. Można go złożyć centralnie, aby mieć do dyspozycji dwa, 12,5″ wyświetlacze Full HD.

Laptop ze składanym ekranem to szereg możliwości i funkcjonalności

Sam laptop nie ogranicza nas do korzystania z niego jako tylko typowego laptopa. Możemy go swobodnie rozłożyć i mieć naprawdę sporej wielkości tablet. Możemy korzystać z niego jak z typowego laptopa, gdzie po zgięciu ekranu do połowy, kładziemy klawiaturę na dolną część ekranu. Możemy także korzystać z urządzenia bez klawiatury i mieć dwa wyświetlacze, jeden pionowo, a drugi poziomo. Dodatkowo urządzenie możemy zamienić w tak jakby desktopa, bo istnieje możliwość ustawienia wyświetlacza pionowo przy wykorzystaniu wbudowanej podstawki ze sztucznej skóry.

Certyfikaty, certyfikaty i jeszcze raz certyfikaty

Urządzenie zostało przetestowane pod katem spełnienia amerykańskiej normy wojskowej MIL-STD-810H w zakresie niezawodności trwałości. Oznacza to, że zawias 180 stopni przeszedł ponad 30 tysięcy cykli otwierania i zamykania. dodatkowo laptop może pochwalić się certyfikatem Intel Evo.

Parametry również są niczego sobie

W środku znalazł się procesor Intel Core i7-1250U 12 generacji, 16 GB pamięci RAM, dysk SSD PCIe o pojemności 1 TB, bateria 75 Wh. Wyposażono go również w funkcję USB-C Easy Charge, dzięki czemu naładujemy go nawet za pomocą powerbanka.

Cena urządzenia została ustalona na 16 999 złotych i jest już dostępny w polskich sklepach.

Źródło: ASUS