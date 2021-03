Lee Jeans Fits Me – nowa kolekcja marki na sezon wiosna-lato 2021

Lee Jeans znana jest wielu osobom. Nic w tym dziwnego, w końcu to jeden z najpopularniejszych producentów ubrań z jeansu. Lee Jeans Fits Me to nowa kolekcja marki na sezon wiosna-lato 2021. Co nowego oferuje nam producent? Jak sama nazwa mówi, chodzi o wybór outfitu, który będzie świetnie leżał na nas. Niezależnie od tego, jaki typ sylwetki nas cechuje.

Marka Lee prezentując najnowszą kolekcję – Lee Jeans Fits Me zachęca nas do znalezienia idealnie dopasowanych modeli dżinsów. To nawiązanie do kampanii z 1948 roku – Lee Fits 'Em All, która potwierdzała ideę o uniwersalności denimu. W końcu to ona przyświeca marce. Mało tego, jest również dowodem tego, że Lee Jeans od zawsze tworzyła spodnie (ale i nie tylko), które miały wyznaczać kierunek w historii denimu, a także definiowały indywidualny styl.

Lee Jeans Fits Me – nowa kolekcja jeansów dla mężczyzn na sezon wiosna-lato 2021

Sprawdźmy, co producent oferuje mężczyznom. Nowa kolekcja to przede wszystkim modele Luke, Malone czy Daren. Jest też nowy fason – West. Ma on uzupełnić linię podstawowych fasonów. Warto zauważyć, że Luke to przede wszystkim nowoczesne i hybrydowe jeansy. Łączą dopasowany, a więc wąski krój, a także delikatnie zwężane nogawki. Z kolei Austin ma jeszcze węższe niż Luke nogawki, natomiast oferuje więcej miejsca w udach. Daren to klasyka z prostymi nogawkami i zapięciem na zamek. Nowość, która pojawia się w sezonie wiosna-lato 2021 to model West. Czym się wyróżnia? Cechuje go fason z prostymi nogawkami i to aż od ud po kostki.







Nowa kolekcja – Lee Jeans Fits Me sezon wiosna-lato 2021

Marka stawia na ekologię

Przedsiębiorstwo zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest dbanie o środowisko. Dlatego też Lee korzysta z bawełny organicznej. Podczas produkcji wybranych fasonów wykorzystano innowacyjne techniki barwienia. Mowa między innymi o pianowym barwieniu Indigood, które nie zużywa wody, a przy okazji wykorzystuje niewielką ilość energii. Innym procesem, który również zredukował zużycie wody do zera jest tak zwany Crystal Clear. Jak widać – da się.

Lee Jeans Fits Me – kolekcja damska sezon wiosna-lato 2021

Rzecz jasna, nie możemy pominąć pań. Tak, wiem – przecież MenWorld.pl to magazyn dla mężczyzn, ale być może chcecie poznać fasony, które kupicie swoim wybrankom? Tak więc w przypadku kolekcji damskiej mamy przede wszystkim model Carol, który cieszy się niezwykłą popularnością. Są również dżinsy Breese Boot, a także model Scarlett High. Nowością jest krój Stella Tapered ze zwężanymi nogawkami.