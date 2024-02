Legia zarobi 10 milionów euro! Sprzedaje kluczowego piłkarza!

Ernest Muci to jeden z najlepszych piłkarzy warszawskiej drużyny. Legia zarobi 10 milionów euro na transferze albańskiego piłkarza, ponieważ ten za taką kwotę ma przenieść się do tureckiego Besiktasu! To rekordowy transfer!

Legia zarobi 10 milionów euro! Rekordowy transfer

Runda wiosenna zacznie się dla Legii bardzo ciekawie, ponieważ konto bankowe warszawskiego klubu rozrośnie się o niewyobrażalną sumę. Besiktas mocno walczył o pozyskanie Ernesta Muciego, który wzbudzał zainteresowanie klubów z Premier League i te starania przyniosły skutek.

Przedstawiciele tureckiego klubu mieli prowadzić zaawansowane negocjacje z Legią, co ostatecznie się udało. Ernest Muci odejdzie ze stołecznego klubu, w którym zagrał 34 oficjalne spotkania. Kwota jest naprawdę spora, bo mówi się o ośmiocyfrowej sumie, co oznacza, że Legia zarobi co najmniej 10 milionów euro!

Muci trafia do Besiktasu. Legia na tym transferze zarobi 10 milionów euro! Fot. Besiktas

Rekordowy transfer Legii Warszawa

Ernest Muci to jedna z największych gwiazd stołecznego zespołu i jeden z najlepszych piłkarzy, dzięki któremu warszawskiemu klubowi udało się awansować z drugiego miejsca w grupie w Lidze Konferencji Europy do fazy pucharowej tego turnieju. Zainteresowanie albańskim piłkarzem było naprawdę duże, a o napastnika pytał nawet Fulham.

Muci trafia do Besiktasu za co najmniej 10 milionów euro! Fot. Besiktas Muci trafia do Besiktasu za co najmniej 10 milionów euro! Fot. Besiktas

Rzekomo kwota jaką Legia chciała za reprezentanta Albanii, odstraszyła angielski klub, jednak o napastnika postarał się Besiktas, którego trenerem od niedawna jest były selekcjoner reprezentacji Polski, Fernando Santos. Klub oficjalnie potwierdził transfer Albańczyka.

Beşiktaş’a hoş geldin Ernest Muci! 🦅 pic.twitter.com/sVVoqznjON — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 9, 2024

Jeśli plotki podane przez albańskie media dotyczące kwoty sprzedaży się potwierdzą, byłaby to największa kwota za sprzedaż zawodnika w historii Legii Warszawa.

Źródło i fot.: Besiktas