Lenovo Legion Play na zdjęciach. Co zaoferuje handheld?

Przez jakiś czas Nintendo Switch było jedynym handheldem na rynku i nie musiało obawiać się konkurencji. Ostatnie wiadomości nie są jednak zbyt dobre dla japońskiego producenta, ponieważ swoją konsolę zapowiedziało Valve. Steam Deck to jednak niejedyny konkurent, gdyż na rynku wkrótce może pojawić się Lenovo Legion Play.

Lenovo Legion Play wjedzie na rynek?

Lenovo posiada w swojej ofercie serię urządzeń gamingowych, które cieszą się sporą popularnością. Jak się okazuje, producent może pracować nad bardziej mobilnym rozwiązaniem. Legion Play to handheld pracujący na systemie Google Android, który miałby nawiązać walkę z Nintendo Switch oraz nadchodzącym Steam Deck.

Urządzenie nie zostało jednak w żaden sposób zapowiedziane, dlatego też w tej chwili możemy gdybać. Sugeruje się, że premiera konsoli miała odbyć się podczas targów Mobile World Congress 2021, jednak tak się nie stało. W przeszłości Lenovo wypuszczało na rynek mobilne urządzenia gamignowe, jednak były to smartfony. Lenovo Legion Play może być jednak czymś zupełnie nowy w ofercie firmy.

Konsola pracująca na Androidzie

Lenovo Legion Play to przenośne urządzenie, które miałoby oferować możliwość grania w każdy miejscu. System operacyjnym jest tutaj Android, a potwierdza to dostęp do sklepu Play, który możemy zobaczyć na udostępnionych zdjęciach. Te zostały wysłane do niemieckiego i japońskiego oddziału firmy, co może sugerować, że premiera jest bliżej, niż nam się to wydaje.

Jeśli chodzi o specyfikację urządzenia, to nie jest ona znana. To, co możemy wyczytać ze zdjęć, to jedynie cechy zewnętrzne urządzenia. Legion Play, na wzór Nintendo Switch, miałoby oferować dwie gałki analogowe do poruszania się, D-Pad oraz charakterystyczne dla urządzeń tego typu przyciski po obu stronach ekranu. Na obudowie znalazły się też oczywiście triggery, gniazdo słuchawkowe, port USB typu C i wbudowany mikrofon.

Lenovo Legion Play oferowałoby autorską nakładkę, która umożliwiałaby korzystanie m.in. z usługi NVIDIA GeForce NOW. To potwierdza możliwość grania w najnowszego gry w trybie streamowania.