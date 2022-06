Trudno wymyślić na nowo coś, co działa bardzo dobrze już od wielu, wielu lat, jednak Lenovo postanowiło spróbować swoich sił i zaprezentowało laptopa, który został pozbawiony ekranu. Poznajcie Lenovo Mozi. Co w takim przypadku będzie wyświetlaczem? Ściana.

Koncepcyjny Lenovo Mozi zaprezentowany. Pierwsze takie urządzenie na świecie

Lenovo oficjalnie zaprezentowało koncepcyjny model laptopa, który został pozbawiony kluczowego dla tego typu urządzeń elementu. Mowa tutaj oczywiści o ekranie. Zdecydowanie jest to projekt, którego na rynku jeszcze nie widzieliśmy. Firma zdecydowała, że na rynku laptopów potrzebna jest rewolucja i właśnie ją zaprezentowała.

Jeśli myśleliście, że pozbywanie się portu jack z telefonów to duży krok, który, jak pokazał czas, niezbyt spodobał się użytkowników, to jak zareagują, kiedy dowiedzą się, że laptopy będą pozbawione ekranów? Firma Lenovo wierzy, że tego typu urządzenia wkrótce zaczną pojawiać się na rynku, a chińskie przedsiębiorstwo chce być pionierem tego nurtu. Lenovo Mozi, bo tak nazywa się ten innowacyjny laptop.

Lenovo Mozi to laptop... bez ekranu! Wyświetlaczem ma być ściana!

Laptop bez ekranu to urządzenie przyszłości?

Lenovo Mozi w żadnym stopniu nie przypomina urządzenia, którym jest. Laptop został pozbawiony dobrze znanego nam wyświetlacza, który został zastąpiony projektorem ultrakrótkiego rzutu. Projekt jest bardzo smukły i minimalistyczny, a jego powierzchnia porównywalna jest do tej prezentowanej przez klawiatury TKL. Specyfikacja nie jest nam znana, jednak wiemy, że urządzenie zostało wyposażone w głośniki w standardzie Dolby Atmos.

Oczywiście koniecznością korzystania z laptopa pozbawionego wyświetlacza, jest ustawianie go przy ścianie, a dla niektórych może być to bardzo niewygodne. A co jeśli chcielibyśmy oglądnąć film w łóżku? Jeśli zdecydujemy się na zakup Lenovo Mozi, nie będzie to możliwe. Przynajmniej tyle, że rzutnik jest w stanie wyświetlać ekran o przekątnej kilkudziesięciu cali.

Czy Lenovo Mozi kiedykolwiek trafi do sprzedaży? Trudno to określić, bo w tej chwili jest tylko modelem koncepcyjnym i trzeba traktować go jako ciekawostki. Być może jest to urządzenie zwiastujące to, jak będą w przyszłości prezentowały się laptopy?

