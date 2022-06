Ewidentnie ten sezon nie należy do zbyt udanych w wykonaniu 7-krotnego mistrza świata. Sam Mercedes nie posiada bolidu na miarę zdobycia mistrzowskiego tytułu, a to wszystko może skłonić Lewisa Hamiltona do opuszczenia Formuły 1.

Lewis Hamilton (po prawej) oraz George Russel (po lewej)

Niektórzy zaczynają podważać umiejętności, bądź zastanawiają się czy Lewis Hamilton nie stracił formy, a przyczyna jest jedna – brak wystarczającej szybkości. Fakt ten zauważalny jest, przede wszystkim, gdy zestawimy jego rezultaty z tego sezonu z wynikami jego partnera zespołowego – George’a Russella. George regularnie punktuje, a nawet z sukcesem – już siedem wyścigów z rzędu dojechał w pierwszej piątce.

Niespodziewany kandydat do zastąpienia Brytyjczyka

Jak twierdzi Tom Coronel – były holenderski kierowca wyścigowy, mistrz F2, Lewis Hamilton może zostać zastąpiony przez Nycka de Vriesa, czyli zdolnego 18-latka. Brytyjczyk w wywiadzie dla racingnews365.nl przyznał, że Nyck jest polisą ubezpieczeniową Mercedesa. Wszyscy w końcu dobrze pamiętamy jak było w 2016 roku, gdy niespodziewanie Nico Rosberg poinformował o zakończeniu kariery, a wtedy Mercedes miał ręce pełne roboty, bo znalezienie odpowiedniego kandydata na jego miejsce nie było proste. Wtedy, postawiono na Valtteriego Bottasa.

Nyck de Vries

Oficjalnie de Vries jest kierowcą rezerwowym stajni Mercedesa. Już niejednokrotnie łączono go z którymś z zespołów Formuły 1. Finalnie, nigdy nie wystartował w wyścigu królowej motorsportu. W tym roku występuje w Formule E oraz ma sukcesy w niższych seriach wyścigowych Formuły m.in. Formuła 2.

De Vries to jest to samo pokolenie, co George Russell, Lando Norris czy Max Verstappen. Zobaczcie, jak radził sobie w dniach testowych, wyglądał naprawdę dobrze. Nyck zresztą wygrał wszystkie mistrzostwa, które do tej pory mógł wygrać – były mistrz japońskiej Formuły 3 – Tom Coronel

Jeśli nie zespół Mercedesa to jaki?

Nyck de Vries ma również szansę wystąpić w Formule 1, nawet jeśli Lewis Hamilton będzie kontynuował karierę. Do tej pory łączono go głównie z Williamsem, bo tam Mercedes chętnie umieszcza swoich juniorów (miało to miejsce np. z Georgem Russellem). Po tym sezonie obu kierowcom z tej stajni wygasają umowy, a szczególnie los Nicholasa Latifiego jest niepewny – o czym pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów, a więc okazja na wystartowanie w Formule 1 być może się pojawi.

