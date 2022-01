Lewis Hamilton odejdzie z F1? Postawił ultimatum!

Lewis Hamilton to siedmiokrotny mistrz świata F1, który po ostatnim sezonie może czuć się oszukany, jeśli chodzi o ostateczny wynik klasyfikacji generalnej. W ostatnim wyścigu sezonu, na dwóch ostatnich okrążeniach stracił on bowiem tytuł mistrzowski na rzecz Maxa Verstappena. Wszystko to w kontrowersyjnych okolicznościach. Brytyjczyk postawił ultimatum, które sprawi, że wróci do Formuły 1.

Brytyjczyk postawił ultimatum

Każdy, kto śledził zakończony nie tak dawno sezon F1, musi przyznać, że był to jeden z najlepszych sezonów współczesnej historii tego sportu. Po raz pierwszy od 7 lat nie był on zdominowany przez kierowców Mercedesa. Niemiecka stajnia co prawda sięgnęła po tytuł mistrzowski wśród konstruktorów, jednak tytułem mistrza świata cieszył się kierowca innej stajni – Max Verstappen z Red Bull Racing.

Przeczytaj także: Thrustmaster Ferrari SF1000 to kierownica prosto z bolidu F1!

Lewis Hamilton, który w tym sezonie dążył po ósmy, rekordowy tytuł mistrza świata Formuły 1 został go pozbawiony na ostatnich okrążeniach ostatniego wyścigu sezonu 2021. Niektórzy mówią, że Max Verstappen zdobył ten tytuł nieuczciwie i rzeczywiście trzeba przyznać, że w decyzjach FIA było sporo kontrowersji. Mercedes walczył, jednak tytuł ostatecznie i tak trafił do Holendra.

Mercedes i Lewis Hamilton naciskają na FIA

Po kontrowersyjnych decyzjach ze strony FIA, co do wznowienia wyścigu, czego efektem była utrata przez Hamiltona swojego ósmego mistrzostwa, pojawiły się informacje, że Brytyjczyk poważnie zastanawia się na odejściem z F1. Lewis Hamilton miałby przestać ścigać się w Królowej Motosportu. Miałby to być swoisty protest przeciwko niejasnym zasadom.

Jak podaje dziennikarz BBC, Andrew Benson, Lewis Hamilton nie ma zaufania do organów zarządzających Formułą 1. Mowa tutaj głównie o Michaelu Massim, czyli dyrektorze wyścigowym F1 oraz Nikolasie Tombazisie, który jest szefem FIA ds. technicznych. To głównie decyzja Massi’ego sprawiła, że Brytyjczyk nie jest ośmiokrotnym mistrzem świata i ultimatum związane jest z jego osobą. Hamilton podobno naciska na to, aby Massi został zwolniony ze swojego stanowiska. Wszystko wskazuje na to, że tak się stanie.

Presja ze strony największej gwiazdy sportu jest bardzo duża, zwłaszcza kiedy grozi ona odejściem z F1. Czy FIA ugnie się pod naporem Mercedesa i Hamiltona? Czy to nie wywoła burzy w padoku, zwłaszcza w stajni Red Bulla? O tym przekonamy się już niebawem, ponieważ w marcu startuje kolejny sezon F1.

Źródło: BBC