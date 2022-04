Liga Mistrzów. Chelsea- Real, Bayern – Villarreal. Gdzie oglądać?

Liga Mistrzów wkracza w decydującą fazę turnieju. Dziś zobaczymy spotkania kolejnych par ćwierćfinałowych. Chelsea Londyn na Stamford Bridge podejmie Real Madryt, natomiast Bayern Monachium na czele z Robertem Lewandowskim zmierzy się na Allianz Arena z Villarreal CF. Gdzie oglądać dzisiejsze spotkania?

Liga Mistrzów. Liverpool pewnie pokonuje Benficę. Man City wygrywa jedną bramką z Atletico

Pierwsze mecze ćwierćfinałowe tegorocznej edycji Ligii Mistrzów odbyły się już wczoraj. We Wtorkowy wieczór Liga Mistrzów zagotowała emocje kibicom Benfiki Lizbona, która mierzyła się z Liverpoolem oraz fanom Manchesteru City i Ateltico Madryt. Na lizbońskim stadionie Estádio da Luz tamtejsza Benfika podejmowała Liverpool FC. Spotkanie to zakończyło się zwycięstwem przyjezdnych, którzy strzelili podopiecznym Jorge Jesusa trzy bramki. Gospodarze potrafili odpowiedzieć jedną bramką i musieli uznać wyższość klubu z Anglii.

Manchester City to kolejny angielski zespół, który we wtorek cieszył się ze zwycięstwa. Na swoim terenie podejmowali oni Atletico Madryt. Drużyna prowadzona przez Diego Simeone postawiła na defensywną taktykę, która przynosiła skutki do 70. minuty. To właśnie wtedy Kevin De Bruyne skierował piłkę do siatki Jana Oblaka. Zaliczka Manchesteru City przed wyjazdem do Madrytu nie jest duża, dlatego też awans piłkarzy ze stolicy Hiszpanii nie jest sprawą zamkniętą.

Fot. Getty Images

Lewandowski ukłuje Villarreal? Królewscy powstrzymają Chelsea?

Liga Mistrzów serwuje nam dziś kolejne spotkania par ćwierćfinałowych. Na Allianz Arenie Bayern Monachium zmierzy się z Villarrealem CF. Hiszpanie w poprzedniej fazie rozgrywek pokonali niespodziewanie Juventus, który przez wielu wskazywany był jako faworyt tej pary. Bayern Monachium nie miał z kolei żadnych problemów z RB Salzburgiem, ponieważ w dwumeczu to 8-2. Teraz jednak stoją przed trudniejszym wyzwaniem. Czy Robert Lewandowski powiększy swój dorobek w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów?

Kolejna para zapowiada się znacznie ciekawiej, ponieważ naprzeciw siebie staną Real Madryt oraz Chelsea Londyn. Królewscy w poprzedniej rundzie wyeliminowali naszpikowane gwiazdami Paris-Saint Germain, strzelając trzy bramki w rewanżowym spotkaniu i tracąc tylko jedną. Wynik dwumeczu wyniósł 3-2 i podopieczni Carlo Ancelottiego. Włoski szkoleniowiec prawdopodobnie nie zasiądzie na ławce trenerskiej na Stamford Bridge, ponieważ wykryto u niego zakażenie COVID-19. Chodzą jednak informacje, że jeśli kolejny test PCR wyjdzie negatywnie, szkoleniowiec dołącz do swojej drużyny. Jeśli nie, Real poprowadzi syn Ancelottiego, Davide. Chelsea Londyn w poprzedniej rundzie pewnie pokonała w dwumeczu LOSC Lille 4 do 1.

Liga Mistrzów to wielkie emocje, dlatego pozostaje pytanie, gdzie je oglądać? Dzisiejsze spotkanie Bayernu z Villarrealem będzie transmitowane w Telewizji Polskiej na kanale pierwszym, w Internecie na sport.tvp.pl, na kanale Polsat Sport Premium 2 oraz w Polsat Box Go. Spotkanie Chelsea z Realem będzie pokazywane z kolei na kanale Polsat Sport Premium 1 i na platformie Polsat Box Go. Oba spotkania rozpoczną się o 21:00!

Źródło: LM