Wiemy, jakie gry trafią na Xbox Game Pass w 2022 i 2023 roku!

Xbox Game Pass to usługa, z której korzystają gracze na całym świecie. Nie ogranicza się ona jedynie do konsol, ale można z niej korzystać także na komputerach PC. Microsoft stale rozwija bibliotekę gier, które trafiają do użytkowników. Podczas konferencji Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 zaprezentowano listę gier, które trafią do usługi w kolejnych miesiącach.

Microsoft stawia na Xbox Game Pass

Microsoft mocno wierzy w usługę Xbox Game Pass i cały czas stara się ją rozwijać. Gigant technologiczny z powodzeniem z miesiąca na miesiąc poszerza bibliotekę, do której dostęp mają wszyscy gracze, którzy wykupią miesięczny abonament. Podczas konferencji Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 zaprezentowana została lista gier, które trafią do usługi w 2022 i w 2023 roku.

Lista ta nie jest jeszcze kompletna i Microsoft będzie ją uzupełniał, ale już teraz wiemy, że w drugiej połowie 2022 roku w bibliotece Xbox Game Pass znajdziemy takie gry jak m.in. Hell Neighbor, As Dusk Fall, A Plague Tale: Requiem, Halo Infnite Season 3, Sea of Thieves Season 7, Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition, Warhammer 40:000 Darktide, Persona 5 Royal, Valheim czy Fallout 76: The Pitt.

Nowe rok, nowe gry. Jakie tytuły trafią na usługę w 2023 roku?

To oczywiście nie wszystko, ponieważ podczas konferencji Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 zaprezentowano gry, które trafią do usługi Xbox Game Pass w 2023 roku. W przyszłym roku gracze będą mogli zagrać więc w takie gry jak S.T.A.L.K.E.R. 2, Ark 2, Forza Motorsport, Persona 3 Portable, Persona 4 Golden, Ara: History Untold, Starfield, czy Redfall. Microsoft nawiązuje także współpracę z Riot Games, co da graczom dostęp do takich tytułów jak LoL, LoL: Wild Rift, Legend of Runeterra, Teamfight Ractic i Valorant.

Lista gier prezentuje się naprawdę imponująco. Warto nadmienić fakt, że w grach Riot Games, które trafią na Xbox Game Pass, będziemy mogli korzystać ze wszystkich postaci, ponieważ zostaną one domyślnie odblokowane.

Oto pełna lista gier, które trafią na XGP w 2022 i 2023 roku:

II połowa 2022 r.:

A Plague Tale: Requiem

As Dusk Falls

Atomic Heart

Gunfire Reborn

Hello Neighbor 2

High on Life

Naraka: Bladepoint

Party Animals

Pentiment

Persona 5 Royal

Scorn

Slime Rancher 2

Sommerville

Valheim

Warhammer 04:000 Darktide

Fallout 67: The Pitt

Grounded 1.0

Halo Infinite Season 3

Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition

Sea of Thieves Season 7

Początek 2023 r.:

Ara: History Untold (jedynie PC)

Ark 2

Cocoon

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Ereban: Shadow Legacy

Flintlock

Forza Motorsport

Minecraft Legends

LoL (wszyscy bohaterowie)

League of Legends: Wild Rift (wszyscy bohaterowie)

Legends of Runeterra

Lightyear Frontier

Persona 3 Portable

Persona 4 Golden

Ravenlok

Redfall

Replaced

S.T.A.L.K.E.R. 2

Starfield

The Last Case of Benedict Fox

Teamfight Tactics

Valorant (wszyscy bohaterowie)

Wo Long: Fallen Dynasty

