Logitech MK470 Slim Wireless Combo, czyli minimalizm na biurku

Logitech słynie z tworzenia wysokiej klasy klawiatur czy też myszek projektowanych pod różny typ użytkowników. W ofercie firmy znajdziemy modele przeznaczone stricte dla graczy, ale także takie, które świetnie sprawdzają się w biurze. Właśnie takim modelem jest zestaw bezprzewodowej klawiatury Logitech K470 i myszy Logitech M340, czyli Logitech MK470 Slim Wireless Combo, które miałem okazję testować przez ostatnie kilka tygodni. Jak biurowa propozycja od Logitech sprawdza się podczas codziennej pracy? Przekonacie się o tym poniżej.

Minimalizm to główna cecha zestawu Logitech MK470 Slim Wireless Combo

Podczas projektowania całego zestawu widać, że myślą przewodnią był tutaj minimalizm. Ani na klawiaturze, ani na myszce nie znajdziemy dodatkowych przycisków odpowiadających za poszczególne funkcje. Testowany przeze mnie zestaw został utrzymany w kolorystyce bieli i szarości. Szary element na klawiaturze jest ściągany, a pod nim znajduje się miejsce na baterie i nadajnik USB. Jest tam też miejsce, w którym bez problemu zmieści się pióro do dotykowego ekranu tabletu bądź laptopa. Przyznam szczerze, że podoba mi się to rozwiązanie, zwłaszcza w podróży, kiedy posiadamy etui bez miejsca na pióro. Wystarczy ściągnąć pokrywę, włożyć urządzenie do środka i nie martwić się jego bezpieczeństwem.

Jeśli chodzi o jakość wykonania to zarówno myszka, jak i klawiatura zostały w pełni wykonane z solidnego tworzywa sztucznego. Każdy element jest świetnie spasowany, nic nie odstaje, nie skrzypi. Mysz i klawiatura w zestawie Logitech MK470 Slim Wireless Combo są wykonane wyśmienicie, z największą dokładnością.

Klawiatura Logitech K470

To, co pierwsze rzuca się w oczy, to jak kompaktowa i cienka jest klawiatura w zestawie Logitech MK470 Slim Wireless Combo. Wszelkie komponenty umieszczone zostały w górnej części klawiatury, dlatego też sekcja pod wyżej opisywaną klapką jest cieńsza. W najcieńszym odcinku klawiatura ma grubość 0,5 centymetra, zaś w najgrubszym 2,5. Bez problemu mieści się też w plecaku czy torbie na laptopa.

Na co dzień korzystam z notebooka HP Envy 13. Moim zdaniem laptopy HP, niezależnie od modelu, czy generacji posiadają świetne klawiatury. W modelu HP Envy 13 klawiatura jest po prostu idealna, jeśli chodzi o moje osobiste preferencje. Przesiadając się na model Logitech K470 byłem sceptycznie nastawiony. Zupełnie niepotrzebnie. Klawiatura Logitech K470 została wyposażona w płaskie klawisze, które są świetnie wyprofilowane, mają dobry skok, a odstępy między nimi są na tyle duże, że podczas pisania nigdy przypadkowo nie nacisnąłem dwóch klawiszy na raz. Również dźwięk wydawany przez klawisze jest bardzo przyjemny i przypomina ten, który wydają klawiatury w laptopach.

Rozmiarowo K470 nie grzeszy wielkością i śmiało można by powiedzieć, że skierowany jest on do żeńskiej grupy odbiorców. Nic bardziej mylnego, ponieważ osobiście świetnie mi się na niej pracowało. Pisanie kilku długich tekstów nie sprawiało mi żadnych problemów. Zupełnie jakbym pisał na klawiaturze mojego notebooka.

Jedyną rzeczą, do której mogę się przyczepić to fakt, że producent nie wykorzystał tutaj podświetlania klawiszy. O ile po tylu latach układ klawiszy zna się na pamięć, to jednak naciśnięcie odpowiedniego klawisza funkcyjnego po zmroku jest dość niewygodne. Niektórym może przeszkadzać również fakt, że nie doświadczymy tutaj możliwości regulacji nachylenia klawiatury.







Mysz Logitech M340

Po wzięciu myszki Logitech M340 w dłoń od razu zauważyłem, że nie jest to standardowo zaprojektowany gryzoń. Logitech M340 jest praktycznie płaska, nie znajdziemy tutaj “garba”, który jest w 90% myszek dostępnych na rynku. Urządzenie jest małe i tutaj jeszcze mocniej widać, że zestaw ten skierowany jest do osób z małymi dłońmi. Na całe szczęście moje dłonie do gigantycznych nie należą, dlatego też świetnie odnalazłem się jeśli chodzi o pracę na myszce Logitech M340.

Na myszce nie znajdziemy żadnych dodatkowych przycisków “wstecz” czy “dalej”. Producent umieścił tutaj jedynie główne klawisze oraz gładkiego scrolla. Czułość sensora optycznego wynosi 1000 dpi. Ruchy są precyzyjne, więc do biurowej pracy mysz nada się idealnie. Pokrywa górna trzyma się na magnesach, a pod nią znajdziemy miejsce na nadajnik USB oraz baterie.

Zdecydowanie największą zaletą myszki Logitech M340 jest niski skok klawiszy. Kliknięcie jest bardzo ciche, przez co na pewno spodoba się nocnym markom.

Logitech M340

Logitech M340

Łączność i kompatybilność zestawu Logitech MK470 Slim Wireless Combo

Zestaw Logitech MK470 Slim Wireless Combo z komputerem PC czy Mac łączy się przy pomocy nadajnika Bluetooth, który umieszczamy w porcie USB. Mysz i klawiatura działają na zasadzie plug&play. Wystarczy umieścić nadajnik w komputerze i po chwili możemy korzystać z zestawu. Na klawiaturze nie znajdziemy żadnego przełącznika, więc cały czas pracuje ona w trybie gotowości. Przełącznik znajduje się natomiast na myszce, więc jeśli wyprofilowanie M340 nie przypadnie wam do gustu bez problemu możecie ją wyłączyć i korzystać ze swojej myszy.

Sygnał jest bardzo stabilny. Podczas korzystania z zestawu Logitech MK470 nie napotkałem żadnych komplikacji. Wszystko działało bardzo dobrze, reakcja na polecenia zawsze była natychmiastowa, nic nie przerywało sygnału podczas pracy.

Zestaw Logitech MK470 jest w pełni kompatybilny z komputerami pracującymi na systemie Windows 7, 8 i 10, bez problemu radzi sobie również z obsługą modelów Surface, a także jest w stanie funkcjonować z Macami.

Czas pracy na baterii

Oba elementy zestawu Logitech MK470 Slim Wireless Combo zasilane są bateriami. Mysz korzysta z jednej baterii AA, zaś klawiatura z dwóch AAA. Jak zapewnia producent czas pracy na baterii w przypadku klawiatury wynosi trzy lata, w przypadku myszki jest to 1,5 roku.

Logitech MK470 Slim Wireless Combo

Logitech MK470 Slim Wireless Combo

Tak jak wcześniej wspominałem dostęp do baterii jest bardzo prosty. W przypadku klawiatury usuwamy górny element, który zamocowany jest na zatrzaskach – lekkie przesunięcie do góry załatwi sprawę. Jeśli chodzi o myszkę to górna pokrywa trzyma się na magnesach i do jej ściągnięcia nie potrzebujemy siły.