Fenomenalny Luka Doncić! Polak go zatrzymał, a on dał dziś NBA szkołę!

Luka Doncić pokazał NBA, jak się gra. Słoweniec zagrał dziś fenomenalny mecz i poprowadził Dallas Mavericks do zwycięstwa nad New York Knicks pomimo tego, że na 30 sekund przed końcem meczu przegrywali jeszcze 9 punktami. Aż trudno sobie wyobrazić, że we wrześniu zatrzymał go Michał Sokołowski.

Luka Doncić przeszedł do historii NBA

Słoweniec na co dzień grający w Dallas Mavericks rozgrywa niesamowity sezon w NBA. Luka Doncić jest jednym z głównych kandydatów do zdobycia statuetki Najbardziej Wartościowego Gracza sezonu zasadniczego (MVP) i dziś w nocy pokazał, dlaczego jest faworytem tego wyścigu.

Polak go zatrzymał, a on dziś pokazał NBA, jak się gra! Fot. Twitter Chrisitana Wood (po prawej)

Na 30 sekund przed końcem meczu Dallas Mavericks przegrywali z New York Knicks 9 punktami. Luka Doncić rozgrywał fenomenalne spotkanie, jednak nie mógł liczyć na pomoc ze strony kolegów. Słoweniec stanął na lini rzutów wolnych na 4 sekundy przed końcem przy stanie 115 do 112. Trafił pierwszy rzut, a potem stało się coś, czego nie potrafił sobie wyobrazić nikt.

Wygrał mecz, którego po prostu nie dało się wygrać

Luka Doncić trafił pierwszego wolnego, a trafienie drugiego nie zmieniłoby nic, dlatego też Słoweniec musiał specjalnie chybić rzut i liczyć na to, że piłkę zbierze jego kolega z drużyny. Warto jednak zaznaczyć, że piłka musi trafić w obręcz. Jeśli rzuciłby ją o tablicę i nie trafiłaby w metalowy okrąg, piłkę dostaliby Knicks i byłoby po meczu. Rozgrywający Dallas rzucił piłkę, ta odbiła się od obręczy, sam ją złapał i z powietrza trafił za dwa punkty.

Tym sposobem Luka Doncić zremisował spotkanie i doprowadził do dogrywki, w której Dallas Mavericks wygrali z drużyną z Nowego Jorku 126 do 121. Słoweniec zakończył to spotkanie z niesamowitą linijką – 60 punktów, 21 zbiórek i 10 asyst. Nikt nigdy w historii NBA nie miał takiej zdobyczy.

Luka Doncić poprowadził Mavs do zwycięstwa nad Knicks. Nieziemski występ!

Zawodnik pobił rekord punktowy organizacji, który wcześniej należał do Drika Nowitzkiego (53 punkty), zaliczył swoje 52 triple-double w swojej młodej karierze i poprowadził Mavs do zwycięstwa, które wydawało się po prostu niemożliwe. Aż dziwne, że jeszcze we wrześniu Słoweńca z gry wyłączył Michał Sokołowski, a Polska sensacyjnie pokonała panującego jeszcze wtedy mistrza Europy.

