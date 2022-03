Apple podczas konferencji, która odbyła się na początku marca, przedstawiło wiele urządzeń. Głównym aktorem był iPhone SE (2022), jednak amerykański gigant przedstawił także komputer Mac Studio do profesjonalnego zastosowania. Ekipa iFixit postanowiła otworzyć to urządzenie i podzieliła się informacjami na jego temat.

Mac Studio to urządzenie o zastosowaniu profesjonalnym

Mac Studio to komputer stacjonarny, który przygotowany jest z myślą o profesjonalnych zastosowaniach. Jego specyfikacja musi stać na najwyższym poziomie o oferować wydajność, która poradzi sobie z codziennymi wyzwaniami. Komputer został oparty na najnowszych procesorach z rodziny Apple M1 – Max i Ultra.

W Mac Studio jest dodatkowy slot SSD, z którego nie skorzystasz 27

Jak można się domyślić, Mac Studio nie należy do najtańszych komputerów na rynku. Podstawowa wersja urządzenia kosztuje ponad 10 tys. złotych, zaś najmocniejszy wariant 41 tys. PLN! Nie jest to więc komputer dla każdego, jednak graficzny, czy osoby zajmujące się produkcją materiałów wideo na pewno zwrócą na niego uwagę.

Co znajduje się w środku? Sprawdziła to ekipa iFixit!

Ekipa iFixit znana jest z otwierania nawet najbardziej zaawansowanych technologicznie sprzętów i określania ich zdolności do naprawy. W przypadku komputera Mac Studio mówimy o 6 punktach w 10-punktowej skali. Jest więc to urządzenie, które nie należy do najtrudniejszych pod kątem naprawy. Co jednak znajduje się w środku tego komputera?

W Mac Studio znajdują się dwa sloty na nośnik SSD. Ciekawe jest jednak to, że urządzenie nie jest w stanie uruchomić dołożonego dysku zewnętrznego. Po podpięciu natywnego dysku do dodatkowego slotu wszystko działa, jak należy. Zdaje się więc, że jest to wina ograniczeń stosowanych przez Apple. Fabrycznie montowany dysk jest połączony z układem ARM, przez co nie jesteśmy w stanie podłączyć do komputera zewnętrznego nośnika.

Wkrótce dołożenie dodatkowego dysku może być możliwe, jednak na tę chwilę użytkownikom musi wystarczyć ten instalowany fabrycznie.

