Maciej Skorża odchodzi z Lecha Poznań! Zaskakująca decyzja trenera

Jeszcze trzy tygodnie temu Maciej Skorża cieszył się ze zdobytego przez Lecha Poznań tytułu Mistrza Polski sezonu 2021/22. Niestety, radość kibiców trwała krótko, ponieważ trener, który przyniósł im sporo radości z powodu problemów osobistych, odchodzi z poznańskiego klubu.

Przywrócił mistrzostwo Polski do Poznania

Lech Poznań po raz pierwszy od sezonu 2014/2015 mógł cieszyć się z tytułu Mistrza Polski. Poznański klub od początku okupywał czołowe miejsca w tabeli Ekstraklasy. Mistrzostwo nie przyszło jednak łatwo, ponieważ w jego zdobyciu mogło wielkie szczęście. Piłkarze Rakowa Częstochowy, którzy deptali Kolejarzowi po piętach, przegrali w decydującym meczu z Zagłębiem Lubin i musieli uznać wyższość podopiecznych Skorży.

Przeczytaj także: Iga Świątek wygrywa turniej Rolanda Garrosa!

Fot. Przemysław Szyszka

To właśnie Maciej Skorża przywrócił poznański klub na szczyt piłkarskiej Polski. Co więcej, trener ten był ostatnim selekcjonerem, z którym Lech Poznań wygrał mistrzostwo Polski. Można więc powiedzieć, że 50-letni szkoleniowiec powrócił do Poznania powtórzyć sukces z sezonu 14/15. Fani Kolejorza nie spodziewali się jednak takiego obrotu spraw.

Maciej Skorża opuszcza poznańskiego Lecha

Wczoraj na oficjalnej stronie poznańskiego klubu pojawiła się zaskakująca informacja mówiąca o tym, że trener Maciej Skorża na własną prośbę rezygnuje ze stanowiska trenera Lecha Poznań i odchodzi. Powodem są problemy osobiste, przez które trener nie może kontynuować swojej pracy. Po fecie mistrzowskiej trener udał się na urlop, podczas którego podjął tę trudną decyzję.

Niestety, muszę w tym momencie zrezygnować z projektu Lech i z piłki nożnej w ogóle. Chciałbym bardzo mocno podziękować prezesom Piotrowi i Karolowi, dyrektorowi Tomkowi Rząsie i innym moim współpracownikom, a także piłkarzom, którzy wykonali na boisku fantastyczną pracę, za to jak mnie wspierali w ostatnim czasie, było to dla mnie ogromnie wzruszające. I pokazuje, że Lech to coś więcej niż klub – komentuje 50-letni szkoleniowiec. – Drodzy kibice Kolejorza, wielka prośba do was o zrozumienie tej trudnej decyzji, jaką musiałem podjąć. Spotykałem się z dowodami sympatii z waszej strony niemal na każdym kroku, te piękne momenty pozostaną ze mną na zawsze – dodaje. Maciej Skorża, były już trener Lecha Poznań

Źródło: lechpoznan.pl/Fot. Przemysław Szyszka