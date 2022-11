Śmiało można napisać, że Marco Reus to największy pechowiec ostatniej dekady. Niemiecki napastnik miał wszystko, aby być jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, jednak kontuzje notorycznie krzyżują mu plany. Niemiec nie pojedzie na czwartą wielką imprezę piłkarską w swojej karierze!

Jeden z największych pechowców w historii futbolu

Marco Reus to świetny zawodnik i jeden z największych talentów piłki nożnej. Zawodnik od wielu lat reprezentuje barwy Borussi Dortmund i miał papiery na granie w najlepszych klubach świata. Problem dotyczący jego osoby był zawsze jeden – kontuzje. Niemiecki pomocnik co chwila łapie uraz, który wyklucza go z gry na kolejne tygodnie czy miesiące.

Napastnik Borussi Dortmund i reprezentacji Niemiec jest ważną częścią obu tych drużyn i to właśnie sukcesy tych zespołów w dużym stopniu zależą od jego dyspozycji. Niestety, Marco Reus nie zawsze jest gotów do gry i tym razem jest podobnie. Okazuje się, że napastnik nie pojedzie na Mistrzostwa Świata w Katarze z powodu kontuzji.

Reus nie pojedzie na kolejny wielki turniej! Fot. Extra Time @Twitter

Marco Reus nie jedzie do Kataru

Największy pechowiec ostatniej dekady? Tak chyba śmiało można opisać Marco Reusa. Niemiecki napastnik doznał kontuzji podczas meczu z Vfl Bochum, która, jak się okazuje, wykluczyła go z gry na zaczynających się 20 listopada Mistrzostwach Świata w Katarze. Niemiec nie zdąży po prostu wyleczyć urazu.

Marco Reus więc opuści już swoją czwartą wielką imprezę piłkarską. Przed MŚ 2014 doznał on kontuzji w towarzyskim meczu z Armenią. Z Mistrzostwa Europy 2016 również wyeliminowała go kontuzja. W 2020 roku nie pojechał na ME z powodu przemęczenia – lekarze kadry mówili, że nie poradzi sobie z trudami turnieju.. Teraz Niemca nie zobaczymy również w Katarze.

Marco Reus nie jedzie na mundial! Dramat piłkarza! Fot. ESPN FC @ Twitter

Źródło: Twitter/Zdjęcia: ESPN FC/ ExtraTime